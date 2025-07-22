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Экономика

От уплаты двух видов налога освободят футбольные клубы и мэрии. Почему?

Кыргызский футбольный союз направил в Министерство экономики и коммерции предложение дополнить соответствующее постановление кабмина перечнем организаций, подлежащих освобождению от уплаты налога на добавленную стоимость и налога с продаж. В ведомстве разработали документ, который вынесен на общественное обсуждение.

Отмечается, что в последнее время особое внимание уделяется развитию футбола и популяризацию здорового образа жизни в нашей стране.

«Кыргызский футбольный союз является единственной спортивной организацией, признанной Международной федерацией футбола (ФИФА) и Азиатской футбольной конфедерацией (АФК), отвечающей за развитие футбола, футзала и пляжного футбола в Кыргызской Республике. Основной деятельностью КФС является поддержка, развитие и популяризация футбола на всей территории страны, а также пропаганда здорового образа жизни и приобщение молодежи к активным занятиям спортом и физической культуре. КФС занимается организацией и управлением национальных сборных команд, выступающих от имени КР в различных международныхсоревнованиях. КФС также занимается организацией различных турниров и чемпионатов по футболу (всех его разновидностей) регионального и республиканского масштабов.

В рамках сотрудничества с ФИФА, АФК и другими международными организациями, КФС получает от них грантовые средства гуманитарного характера, благодаря которым имеет возможность заниматься развитием и популяризацией футбола (всех его разновидностей) в стране.

КФС обязан израсходовать полученные грантовые средства исключительно на развитие футбола и обеспечить все региональные и национальные сборные команды республики всеми необходимыми экипировкой, спортивным инвентарем, учебными материалами, искусственным покрытием для футбольных полей, футбольными мячами.

Зачастую КФС получает различные грузы напрямую от международных партнеров, которые удается оформить в качестве гуманитарного груза. В тоже время, КФС имеет необходимость также приобретать у поставщиков напрямую то или иное оборудование, инвентарь, экипировку из расчета полученных грантовых денежных средств от ФИФА, АФК и других международных организаций. В этих случаях, данные товары не получается оформить как гуманитарный груз и приходится оплачивать немалые суммы денежных средств на различные налоги и пошлины», — говорится в справке-обосновании.

Поэтому в целях развития футбола и его разновидностей, осуществляющих ввоз специализированного спортивного оборудования, инвентаря, формы и другой продукции, необходимой для подготовки национальных и юношеских сборных команд, проведения официальных международных и республиканских турниров, улучшения и модернизации объектов футбольной инфраструктуры проектом постановления предлагается внести изменения и дополнения в постановление кабмина.

Перечень субъектов, в отношении которых осуществляется поставка товаров, предназначенных для развития спорта, подлежащая освобождению от уплаты налога на добавленную стоимость и налога с продаж, предлагается дополнить следующими субъектами:

  • Мэрии городов Нарын, Талас, Баткен Токмак, Таш- Кумыр, Кызыл-Кия, Раззаков, Шамалдуу-Сай, Базар-Коргон, Кара-Суу, Токтогул, а также Сокулук айыл окмоту Сокулук айылного аймака Сокулукского района, Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики, футбольный клуб «Дордой», департамент физической культуры и спорта.

А перечень субъектов, осуществляющих импорт товаров, предназначенных для развития спорта, подлежащих освобождению от уплаты налога на добавленную стоимость, будет дополнен учебно-тренировочной базой «Мурас Юнайтед».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/337067/
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