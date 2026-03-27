Налоговая служба Кыргызстана вынесла на общественное обсуждение проект порядка формирования и изменения перечня товаров, по которым определяется налоговая база по НДС.

Документ регулирует процедуру включения и исключения товаров из перечня, а также порядок рассмотрения заявлений от налогоплательщиков, бизнес-ассоциаций и государственных органов.

Согласно проекту, включение товаров возможно при наличии признаков занижения налоговой базы, выявленных системой управления рисками, по итогам налогового контроля или при резком росте импорта с отклонением цен от рыночных.

В то же время товары могут быть исключены из перечня при снижении рисков, отсутствии импорта или подтверждении обоснованности цен.

Заявления предлагается подавать в письменной или электронной форме с обязательным указанием кода ТН ВЭД, ценовых параметров, контрактов и обоснования налоговой базы. Срок рассмотрения — до 30 календарных дней.

Ожидается, что новый порядок повысит прозрачность администрирования НДС и снизит риски для бизнеса при внешнеэкономической деятельности.