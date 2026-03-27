13:16
USD 87.45
EUR 101.08
RUB 1.07
Экономика

НДС по «рисковым» товарам будут менять по заявлениям бизнеса — проект

Налоговая служба Кыргызстана вынесла на общественное обсуждение проект порядка формирования и изменения перечня товаров, по которым определяется налоговая база по НДС.

Документ регулирует процедуру включения и исключения товаров из перечня, а также порядок рассмотрения заявлений от налогоплательщиков, бизнес-ассоциаций и государственных органов.

Согласно проекту, включение товаров возможно при наличии признаков занижения налоговой базы, выявленных системой управления рисками, по итогам налогового контроля или при резком росте импорта с отклонением цен от рыночных.

В то же время товары могут быть исключены из перечня при снижении рисков, отсутствии импорта или подтверждении обоснованности цен.

Заявления предлагается подавать в письменной или электронной форме с обязательным указанием кода ТН ВЭД, ценовых параметров, контрактов и обоснования налоговой базы. Срок рассмотрения — до 30 календарных дней.

Ожидается, что новый порядок повысит прозрачность администрирования НДС и снизит риски для бизнеса при внешнеэкономической деятельности.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/367733/
просмотров: 155
Версия для печати
Материалы по теме
Онлайн-перерегистрацию для предпринимателей запустила Налоговая служба КР
Сроки уплаты налога на нежилое имущество напомнили в Налоговой службе
Налоговая служба предлагает изменить порядок признания ЭСФ недействительными
Кабмин изменил порядок освобождения товаров из СЭЗ от НДС
Запуск Tax Free. В Узбекистане туристам будут возвращать НДС во всех аэропортах
Действие нулевой ставки НДС на корма для рыбных хозяйств продлил кабмин
Когда данные сильнее взяток: новая система «Салык Кузот» ломает коррупцию в КР
Садыру Жапарову представили возможности новой налоговой системы «Салык Кузот»
В КР ужесточили ответственность за незаконный провоз товаров через границу
ГКНБ: Экс-глава ГНС признал вину, государству вернули 4,3 миллиарда сомов
Популярные новости
Рубль стремительно падает, подешевели и&nbsp;другие валюты. Курс на&nbsp;23&nbsp;марта Рубль стремительно падает, подешевели и другие валюты. Курс на 23 марта
Резкое падение рубля сменилось столь&nbsp;же быстрым ростом. Курс валют на&nbsp;25&nbsp;марта Резкое падение рубля сменилось столь же быстрым ростом. Курс валют на 25 марта
Рубль и&nbsp;евро прекратили падение и&nbsp;пошли в&nbsp;рост. Курс валют на&nbsp;24&nbsp;марта Рубль и евро прекратили падение и пошли в рост. Курс валют на 24 марта
Владимир Путин подписал указ об&nbsp;ограничении на&nbsp;вывоз в&nbsp;ЕАЭС наличных рублей Владимир Путин подписал указ об ограничении на вывоз в ЕАЭС наличных рублей
Бизнес
Финансовый отчет ОсОО &laquo;МКК UCH Credit&raquo; за&nbsp;2025 год Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2025 год
KICB в&nbsp;рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в&nbsp;учебных заведениях страны KICB в рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в учебных заведениях страны
MEGA укрепляет связь страны&nbsp;&mdash; новые улучшения в&nbsp;городах и&nbsp;селах MEGA укрепляет связь страны — новые улучшения в городах и селах
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; первый банк&nbsp;КР, аккредитованный в&nbsp;Зеленом климатическом фонде «Элдик Банк» — первый банк КР, аккредитованный в Зеленом климатическом фонде
27 марта, пятница
13:05
В Омске открылась выставка «Мой Айтматов» В Омске открылась выставка «Мой Айтматов»
13:01
Размещать киоски и навесы во дворах многоэтажек запретили в Бишкеке
12:59
В Жайылском районе девяти детям-сиротам предоставили земельные участки
12:57
НДС по «рисковым» товарам будут менять по заявлениям бизнеса — проект
12:54
Запись в школу. При приеме в первый класс тестирование детей запрещено