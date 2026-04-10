НДС под особый контроль: список «рисковых» товаров вынесли на обсуждение

Налоговая служба Кыргызстана вынесла на общественное обсуждение проект приказа об утверждении перечня товаров с признаками риска по налогу на добавленную стоимость.
Документ разработан в рамках статьи 307 Налогового кодекса и направлен на совершенствование администрирования НДС при импорте товаров, в том числе из стран Евразийского экономического союза.
Согласно проекту, для отдельных категорий товаров будет применяться особый порядок определения налоговой базы, если по ним выявлены признаки риска в системе управления рисками. В таких случаях налоговые органы смогут проводить дополнительную проверку и учитывать иные данные при расчете налога.
Одновременно предлагается признать утратившим силу действующий перечень, утвержденный в октябре 2025 года.
В случае принятия приказа обновленный список товаров будет опубликован на официальном сайте ГНС, а территориальные органы получат его для применения в работе.
Справка
Налог на добавленную стоимость (НДС) — один из основных косвенных налогов в Кыргызстане, который уплачивается при импорте и реализации товаров и услуг.
В администрировании НДС применяется система управления рисками, позволяющая выявлять операции с повышенной вероятностью нарушений, включая занижение стоимости, фиктивные сделки и необоснованное возмещение налога.
К «рисковым» относятся категории товаров, по которым чаще фиксируются такие нарушения.