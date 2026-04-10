Экономика

НДС под особый контроль: список «рисковых» товаров вынесли на обсуждение

Налоговая служба Кыргызстана вынесла на общественное обсуждение проект приказа об утверждении перечня товаров с признаками риска по налогу на добавленную стоимость.

Документ разработан в рамках статьи 307 Налогового кодекса и направлен на совершенствование администрирования НДС при импорте товаров, в том числе из стран Евразийского экономического союза.

Согласно проекту, для отдельных категорий товаров будет применяться особый порядок определения налоговой базы, если по ним выявлены признаки риска в системе управления рисками. В таких случаях налоговые органы смогут проводить дополнительную проверку и учитывать иные данные при расчете налога.

Одновременно предлагается признать утратившим силу действующий перечень, утвержденный в октябре 2025 года.

В случае принятия приказа обновленный список товаров будет опубликован на официальном сайте ГНС, а территориальные органы получат его для применения в работе.

Справка

Налог на добавленную стоимость (НДС) — один из основных косвенных налогов в Кыргызстане, который уплачивается при импорте и реализации товаров и услуг.

В администрировании НДС применяется система управления рисками, позволяющая выявлять операции с повышенной вероятностью нарушений, включая занижение стоимости, фиктивные сделки и необоснованное возмещение налога.

К «рисковым» относятся категории товаров, по которым чаще фиксируются такие нарушения.
Конец старого менеджмента: как строить миллионные компании в&nbsp;кризис Конец старого менеджмента: как строить миллионные компании в кризис
ТМ&nbsp;&laquo;Тойбосс&raquo; подтвердила соответствие своей деятельности стандарту FSSC 22000 ТМ «Тойбосс» подтвердила соответствие своей деятельности стандарту FSSC 22000
MEGA наращивает сеть: новые базовые станции и&nbsp;улучшенный интернет по&nbsp;всей стране MEGA наращивает сеть: новые базовые станции и улучшенный интернет по всей стране
БЕЗЛИМИТ от&nbsp;Beeline всего за&nbsp;330 сомов БЕЗЛИМИТ от Beeline всего за 330 сомов
