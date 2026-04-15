Камчыбек Ташиев участвует в конгрессе Кыргызского футбольного союза

Бывший председатель ГКНБ и президент Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев принимает участие в очередном конгрессе организации. Ожидается, что на этом заседании будет избран новый президент союза.

В ходе выступления Камчыбек Ташиев отметил, что возглавлял Кыргызский футбольный союз более двух лет, и представил отчет о проделанной работе за этот период.

«Давно с вами не виделись. Наверное, вы даже немного удивились, увидев меня: «Откуда он появился?» — начал он свое выступление.

По словам Камчыбека Ташиева, за время его руководства при поддержке государства кыргызский футбол достиг результатов, которых ранее не было в его истории.

«За два года мы построили 17 новых стадионов, еще 14 находятся в стадии строительства. На это направлено около 7 миллиардов сомов, и работы продолжаются на такую же сумму. Эти средства не появились сами по себе — значительную помощь оказали государство и наши партнеры», — заявил он.

Камчыбек Ташиев сегодня впервые выступил на официальном мероприятии после отставки с поста председателя ГКНБ.

Напомним, 10 февраля этого года Садыр Жапаров освободил Камчыбека Ташиева от госдолжностей. С тех пор ряд бывших высокопоставленных руководителей ГКНБ были задержаны, некоторые — уволены. Девять депутатов Жогорку Кенеша, включая младшего брата Камчыбека Ташиева — Шаирбека Ташиева, сдали мандаты. Позднее он был задержан по обвинению в коррупции в связи с деятельностью предприятия «Кыргызнефтегаз». Бывший глава спецслужбы пока не комментировал последние события.