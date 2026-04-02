Минэкономики КР вынесло на обсуждение новые изменения по условному НДС

Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики вынесло на общественное обсуждение обновленный проект изменений в порядок применения условного налога на добавленную стоимость.

Документ предусматривает ряд послаблений и уточнений для бизнеса.

Предлагается ввести возможность частичного возврата условно начисленного НДС при подтверждении ввоза товаров, а также повторного применения этого режима через шесть месяцев.

Проектом предлагается разрешить применение режима условного НДС с момента налоговой регистрации, использование единиц измерения в эквиваленте и упрощение процедур импорта через механизм таможенного склада для участников внешнеэкономической деятельности.

Также предусматривается возможность возврата депозитных средств по экспортированным товарам при подтверждении уплаты косвенных налогов.

В министерстве отметили, что документ доработан с учетом предложений госорганов и бизнеса. Обсуждение проходит на портале общественных инициатив, где представители бизнеса и гражданского общества могут внести свои предложения.