Мошеннические кредиты будут списывать в Казахстане. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов.

Он напомнил, что действующая сейчас норма предполагает, что мошеннические кредиты списываются только по решению суда.

В Сенате рассмотрели законопроект по вопросам борьбы с кредитным мошенничеством. Чтобы предотвратить оформление необдуманных или мошеннических кредитов, вводится «период охлаждения».

В течение суток между заключением договора потребительского онлайн-займа и фактической выдачей кредита можно будет передумать и отозвать заявку. Спустя 24 часа получатель должен дать согласие на получение займа. Также вводится новое требование: все, кто впервые оформляет кредит, должны будут лично присутствовать в отделении банка или микрокредитной организации.

«В рамках данного законопроекта (поправки по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг) мы вводим новый механизм досудебного списания мошеннических займов.

В случае, если банк или микрофинансовая организация нарушают требование по обязательному присутствию для отдельных категорий граждан в период охлаждения, который мы тоже вводим в рамках данного законопроекта, или требование по получению дополнительного согласия на получение кредита, это легко администрируется и доказывается. Банки или микрофинансовые организации обязаны до суда списать эти кредиты», — сказал Олжас Кизатов.

Ранее более 500 тысяч казахстанцев оформили запрет на кредиты, чтобы избежать мошенничества.