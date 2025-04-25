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Экономика

В Кыргызстане ожидается краткосрочное снижение цен на жилье — эксперт

В строительной сфере Кыргызстана наблюдается бум: за прошлый год введено в эксплуатацию более 2 миллионов квадратов, и в 2025-м эта цифра может вырасти. Об этом на неформальной встрече с журналистами сообщил эксперт отрасли Рафгат Хантимеров.

По его словам, активную роль играет государство, в частности, Государственная ипотечная компания, которая закрывает сегменты доступного жилья. Частным застройщикам остается сфера бизнес- и премиум-класса.

«Сейчас доступный квадрат стоит $700-800, элитное жилье — от $1 тысячи. В ближайшие месяцы возможна корректировка вниз на 10 процентов, после чего прогнозируется рост не менее 20 процентов в год. Причины — подорожание материалов и рабочей силы. Из-за внутренней миграции столица расширяется на юг, восток и запад. Последнее направление — приоритетное. В новых проектах — комплексная застройка с парковками, школами и садами. Малоэтажкам в центре — стоп», — сказал эксперт.

Он поддержал идею сноса аварийных хрущевок и «сталинок»: реставрация дорогостоящая и нецелесообразна. Но подчеркнул: архитектурные памятники трогать нельзя — их судьбу должно решать государство.

«Рынок тянется к компактности — особым спросом пользуются квартиры до 40 квадратных метров дешевле и в цене, и в обслуживании», — добавил Рафгат Хантимеров.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/327386/
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