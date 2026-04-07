Общество

Топливо может резко подорожать: в КР предлагают отменить налоги на ГСМ

В Кыргызстане предлагают сдержать рост цен на горюче-смазочные материалы за счет временной отмены налогов и акцизов. Об этом сообщил глава Ассоциации нефтетрейдеров Канатбек Эшатов.

По его словам, в последнее время оптово-отпускные цены выросли на 25-30 процентов. При текущих условиях себестоимость дизельного топлива может достигнуть 100-103 сомов за литр, а бензина Аи-92 — 78-81 сома. При этом в расчет не включены прибыль поставщиков, заработная плата и другие расходы.

Сейчас, как отметил Канатбек Эшатов, розничные цены удерживаются за счет ранее закупленных запасов по более низкой стоимости, однако они практически исчерпаны.

Он добавил, что налоги и акцизы формируют около 25 процентов от конечной цены топлива. В ряде стран, по словам главы ассоциации, такие платежи временно снижены или обнулены для стабилизации рынка.

«Создан оперативный штаб, куда вошли и наши представители. Он предложил кабинету министров временно отменить налоги, акцизы, а также маркировку и сборы в дорожный фонд», — сказал он в эфире «Биринчи радио».
