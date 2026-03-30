Власти Кыргызстана назвали цены на ГСМ и меры для сдерживания их роста

В Кыргызстане с начала года снизились цены на горюче-смазочные материалы, а внутренний рынок сохраняет стабильность. Об этом сообщили в Службе антимонопольного регулирования.

По состоянию на 27 марта цены составляют: бензин Аи-92 — 74,7 сома, Аи-95 — 80,2 сома, дизельное топливо — 79,7 сома, газ — 40,2 сома.

В Налоговой службе отметили, что прибыль местных нефтетрейдеров остается низкой и составляет около 1 сома с литра.

Для недопущения резкого роста цен антимонопольный орган подготовил ряд предложений в адрес кабинета министров. В их числе — фиксация цен на нефтеперерабатывающих заводах России до конца года, временное снижение или отмена НДС и акцизов для импортеров ГСМ, внедрение программ поддержки производства, а также предоставление льготных кредитов участникам рынка.

Как подчеркнули в ведомстве, комплекс этих мер позволит удержать стабильные цены на внутреннем рынке и снизить риски резких колебаний на фоне геополитической ситуации.