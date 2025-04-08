В Кыргызстане начинается тестирование прототипа цифрового сома

В Кыргызстане активно идет работа над внедрением цифрового сома – национальной валюты в цифровой форме. Стали известны ключевые детали проекта, в том числе его правовой статус и планы по тестированию. Об этом сообщила пресс-служба НБ КР.
Что такое цифровой сом?Согласно представленной информации, он является цифровой формой национальной валюты Кыргызской Республики, существующей наравне с наличными и безналичными формами расчетов. Подчеркивается, что все три формы будут эквивалентны друг другу, и владельцы денег смогут свободно конвертировать сомы из одной формы в другую.
По предложению НБ КР цифровой сом будет сочетать в себе свойства как наличных, так и безналичных денег. Он будет иметь форму уникального цифрового кода (в нефизической форме), который будет храниться на специальном цифровом кошельке. Передача цифровых сомов от одного пользователя к другому будет происходить путем их перемещения с одного цифрового кошелька на другой.
Важным этапом стало определение правового статуса новой формы валюты. Сообщается, что 20 марта 2025 года Жогорку Кенеш Кыргызской Республики в третьем чтении одобрил пакет законодательных изменений, касающихся цифрового сома. Эти изменения вступят в силу в январе 2027 года. Согласно принятым нормам, цифровой сом будет признан законным платежным средством на территории Кыргызстана.
Начало тестированияТестовые работы по прототипу цифрового сома запланированы на середину апреля 2025 года. Тестирование будет проходить в несколько этапов и охватит следующие ключевые операции (кейсы):
- эмиссия цифровых сомов;
- переводы с одного цифрового кошелька на другой;
- осуществление государственных платежей;
- проведение офлайн-платежей.
- пояснения терминов
В информации также даются разъяснения по некоторым терминам. Офлайн-платежи цифрового сома определяются как возможность совершать платежи и переводы между пользователями цифровых кошельков даже при отсутствии интернет-соединения, при недостаточном качестве связи или сбоях. Смарт-контракты на платформе цифрового сома описаны как цифровые договоры между участниками платформы.