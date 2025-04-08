В Кыргызстане начинается тестирование прототипа цифрового сома

В Кыргызстане активно идет работа над внедрением цифрового сома – национальной валюты в цифровой форме. Стали известны ключевые детали проекта, в том числе его правовой статус и планы по тестированию. Об этом сообщила пресс-служба НБ КР.

Что такое цифровой сом?

Согласно представленной информации, он является цифровой формой национальной валюты Кыргызской Республики, существующей наравне с наличными и безналичными формами расчетов. Подчеркивается, что все три формы будут эквивалентны друг другу, и владельцы денег смогут свободно конвертировать сомы из одной формы в другую.

По предложению НБ КР цифровой сом будет сочетать в себе свойства как наличных, так и безналичных денег. Он будет иметь форму уникального цифрового кода (в нефизической форме), который будет храниться на специальном цифровом кошельке. Передача цифровых сомов от одного пользователя к другому будет происходить путем их перемещения с одного цифрового кошелька на другой.

Важным этапом стало определение правового статуса новой формы валюты. Сообщается, что 20 марта 2025 года Жогорку Кенеш Кыргызской Республики в третьем чтении одобрил пакет законодательных изменений, касающихся цифрового сома. Эти изменения вступят в силу в январе 2027 года. Согласно принятым нормам, цифровой сом будет признан законным платежным средством на территории Кыргызстана.

Начало тестирования

эмиссия цифровых сомов;

переводы с одного цифрового кошелька на другой;

осуществление государственных платежей;

проведение офлайн-платежей.

пояснения терминов

Тестовые работы по прототипу цифрового сома запланированы на середину апреля 2025 года. Тестирование будет проходить в несколько этапов и охватит следующие ключевые операции (кейсы):

В информации также даются разъяснения по некоторым терминам. Офлайн-платежи цифрового сома определяются как возможность совершать платежи и переводы между пользователями цифровых кошельков даже при отсутствии интернет-соединения, при недостаточном качестве связи или сбоях. Смарт-контракты на платформе цифрового сома описаны как цифровые договоры между участниками платформы.