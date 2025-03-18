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Экономика

В январе 2025 года экспорт золота из Кыргызстана заметно снизился

В январе 2025-го Кыргызстан экспортировал 372,6 килограмма золота на $31 миллион 200 тысяч. Такие данные содержатся в отчете Национального статистического комитета.

Уточняется, что основным покупателем драгметалла снова стала Великобритания. В Королевство в указанный период отправлено 372 килограмма золота. Другая маленькая партия вывезена в Турцию.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт золота заметно снизился. В январе 2024-го КР продала более 1 тонны золота, при этом основными покупателями были Китай и Швейцария.

С января по ноябрь прошлого года Кыргызстан экспортировал 16,1 тонны золота на $1,26 миллиарда.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/323182/
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