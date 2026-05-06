Активисты «БишкекСмог» просят главу АБР вернуть троллейбусы в столицу

На 59-м ежегодном собрании Азиатского банка развития (АБР) в Самарканде гражданская инициатива «БишкекСмог» провела встречу с президентом и высшим руководством банка. Они потребовали исправить критические ошибки проекта электрификации транспорта, которые привели к деградации экологической сети города.

Основным требованием активистов стало исправление ситуации, при которой проект, призванный развивать электротранспорт, по факту привел к ликвидации троллейбусной системы. Развитие электрического транспорта является ключевым условием для борьбы со смогом в Бишкеке, который регулярно входит в число самых загрязненных столиц мира.

По данным группы «БишкекСмог», АБР выделил $50 миллионов на проект «Электрификация общественного транспорта». Согласно изначальному плану, новые электробусы должны были стать дополнением к уже существующему парку троллейбусов, а не их заменой. Ранее в троллейбусную сеть города уже инвестировали $23,5 миллиона по линии ЕБРР. Однако городские власти использовали проект для полной ликвидации троллейбусных маршрутов: часть линий заменили электробусами АБР, а остальные — газовыми автобусами, работающими на импортном ископаемом топливе, которое в 23 раза дороже электричества.

Фото гражданской инициативы «БишкекСмог». Ежегодное собрание АБР

Ликвидация системы нанесла серьезный удар по инфраструктуре и социальной сфере: город лишился около 200 единиц чистого электротранспорта, что привело к росту загрязнения воздуха. Около 600 сотрудников троллейбусного управления остались без доходов и компенсаций, а для более чем 10 тысяч жителей с инвалидностью существенно ухудшился доступ к передвижению по Бишкеку. При этом власти до сих пор скрывают документы о переоборудовании троллейбусов, которые обещали запустить еще в прошлом году.

В АБР официально признали, что ликвидация троллейбусной системы не была предусмотрена проектом и является инициативой местных властей.

«Тем не менее до встречи в Самарканде банк не принимал активных мер по исправлению ситуации. На данный момент отход от инвестиционного соглашения привел к результату, противоположному целям проекта: вместо роста количества экологичного транспорта произошли уничтожение 75-летней троллейбусной системы и снижение качества услуг для населения», — говорят активисты.

Инициатива «БишкекСмог» продолжает настаивать на возвращении троллейбусов и соблюдении экологических обязательств.