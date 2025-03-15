В феврале отмечен рост цен и тарифов во всех странах ЕАЭС

В феврале текущего года рост цен и тарифов отмечен во всех странах Евразийского экономического союза. Такие данные приводятся на сайте Национального статистического комитета.

В сообщении отмечается, что в Кыргызстане рост цен и тарифов по сравнению с предыдущим месяцем составил 1 процент. Он обусловлен повышением стоимости продуктов питания.

По сведениям Нацстаткома, также на 1 процент цены и тарифы выросли в Армении. В Беларуси рост составил 1,3 процента.

Больше всего цены и тарифы выросли в Казахстане — на 1,5 процента, а меньше всего в России — на 0,8 процента.