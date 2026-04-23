Цены на продукты в Кыргызстане снизились на фоне их роста в Казахстане и России

В Кыргызстане зафиксировали снижение цен на большинство базовых продуктов питания на фоне их удорожания в соседних государствах. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

Ситуация на рынке Кыргызстана

22 апреля 2026 года сотрудники ведомства провели сравнительный мониторинг стоимости продовольствия. На внутреннем рынке за неделю заметнее всего подешевели яйца (на 2,5 процента), сливочное масло (на 1,7 процента) и импортная пшеничная мука I сорта (на 1,4 процента).

Также подешевели:

пастеризованное молоко, тандырный хлеб и баранина — на 0,3 процента;

говядина и местная мука — на 0,2 процента;

сахар и формовой хлеб — на 0,1 процента.

Незначительно подорожали морковь (на 0,3 процента) и подсолнечное масло (на 0,1 процента).

Скачок цен в Казахстане

В соседней республике произошло резкое повышение цен на молодой репчатый лук — сразу на 32 процента.

Также увеличились цены:

на рис — на 4,2 процента;

морковь — на 3,9 процента;

сахар — на 3,3 процента;

молоко — на 3 процента;

мука — на 2,1 процента.

Снизились цены на сливочное масло (на 4,9 процента) и спагетти (на 3 процента).

Удорожание продуктов в России

В Российской Федерации мониторинг показал рост цен на все наблюдаемые товары;