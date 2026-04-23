16:39
USD 87.43
EUR 102.75
RUB 1.17
Экономика

Цены на продукты в Кыргызстане снизились на фоне их роста в Казахстане и России

В Кыргызстане зафиксировали снижение цен на большинство базовых продуктов питания на фоне их удорожания в соседних государствах. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

Ситуация на рынке Кыргызстана

22 апреля 2026 года сотрудники ведомства провели сравнительный мониторинг стоимости продовольствия. На внутреннем рынке за неделю заметнее всего подешевели яйца (на 2,5 процента), сливочное масло (на 1,7 процента) и импортная пшеничная мука I сорта (на 1,4 процента).

Также подешевели:

  • пастеризованное молоко, тандырный хлеб и баранина — на 0,3 процента;
  • говядина и местная мука — на 0,2 процента;
  • сахар и формовой хлеб — на 0,1 процента.

Незначительно подорожали морковь (на 0,3 процента) и подсолнечное масло (на 0,1 процента).

Скачок цен в Казахстане

В соседней республике произошло резкое повышение цен на молодой репчатый лук — сразу на 32 процента.

Также увеличились цены:

  • на рис — на 4,2 процента;
  • морковь — на 3,9 процента;
  • сахар — на 3,3 процента;
  • молоко — на 3 процента;
  • мука — на 2,1 процента.

Снизились цены на сливочное масло (на 4,9 процента) и спагетти (на 3 процента).

Удорожание продуктов в России

В Российской Федерации мониторинг показал рост цен на все наблюдаемые товары;

  • молоко — на 1,4 процента;
  • морковь — на 1,2 процента;
  • сахар — на 1,1 процента;
  • картофель — на 0,9 процента;
  • яйца — на 0,8 процента;
  • говядина — на 0,7 процента.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/371643/
просмотров: 177
Версия для печати
Материалы по теме
Яйца, мясо, масло: как изменились цены в КР и соседних странах
Яйца и мясо — лидеры роста: как изменились цены в Кыргызстане за март 2026 года
Ежегодно в мире выбрасывают около 1 миллиарда тонн продуктов питания
Зарплата растет, цены не отстают: инфляция в Кыргызстане — почти 2 процента
Зависимость Кыргызстана от импорта продуктов сокращается
Сколько стоит мясо в Кыргызстане и соседних странах: данные Антимонополии
Цены на сырое молоко в Кыргызстане и странах Центральной Азии: сравнение
Рост тарифов и цен на продукты. Неутешительные для Кыргызстана итоги 2025 года
Производство продуктов. Сколько Кыргызстан планирует вложить денег в развитие
Фрукты, рыба, алкоголь. Что в Кыргызстане подорожало больше всего с начала года
Популярные новости
Рубль дешевеет, евро обновил максимум месяца. Курс валют на&nbsp;20&nbsp;апреля Рубль дешевеет, евро обновил максимум месяца. Курс валют на 20 апреля
Тенге продолжает расти, рубль и&nbsp;евро подешевели. Курс валют на&nbsp;23&nbsp;апреля Тенге продолжает расти, рубль и евро подешевели. Курс валют на 23 апреля
Рубль и&nbsp;юань обновили годовые рекорды. Курс валют на&nbsp;22&nbsp;апреля Рубль и юань обновили годовые рекорды. Курс валют на 22 апреля
Российский рубль начал дорожать, как и&nbsp;тенге. Курсы валют на&nbsp;21&nbsp;апреля Российский рубль начал дорожать, как и тенге. Курсы валют на 21 апреля
Бизнес
Central Asia Capital открыл Высшую школу госуправления в&nbsp;Бишкеке Central Asia Capital открыл Высшую школу госуправления в Бишкеке
&laquo;Элдик Банк&raquo; продвигает инициативы по&nbsp;сотрудничеству на&nbsp;площадке МБО ШОС «Элдик Банк» продвигает инициативы по сотрудничеству на площадке МБО ШОС
MEGA объявляет скидки на&nbsp;устройства в&nbsp;рамках 20-летия компании MEGA объявляет скидки на устройства в рамках 20-летия компании
&laquo;Оптима Банк&raquo; подвел итоги масштабной акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; «Оптима Банк» подвел итоги масштабной акции «20 миллионеров»
23 апреля, четверг
16:37
Central Asia Capital открыл Высшую школу госуправления в Бишкеке Central Asia Capital открыл Высшую школу госуправления...
16:20
Цены на продукты в Кыргызстане снизились на фоне их роста в Казахстане и России
16:16
В Кыргызстане ювелирной отрасли будут предоставлять льготные кредиты
16:13
Более 550 голов скота погибли за два дня в Казахстане
16:11
Бишкек стоит часами. За три месяца водители потеряли более 200 часов в пробках