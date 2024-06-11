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Экономика

Индекс мировых цен на продовольствие растет третий месяц подряд

Базовый показатель мировых цен на продовольственные товары в мае показал рост, третий месяц подряд. Об этом сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО).

Это происходит из-за того, что рост цен на зерновые и молочные продукты перевесил снижение котировок на сахар и растительные масла.

Индекс продовольственных цен ФАО, отслеживающий ежемесячные изменения международных цен на ряд продовольственных товаров, торгуемых на миром рынке, в мае составил 120,4 пункта. Это на 0,9 процента выше пересмотренного апрельского уровня, но при этом на 3,4 процента ниже уровня годичной давности и на 24,9 процента ниже пикового значения марта 2022 года.

Индекс цен ФАО на зерновые вырос на 6,3 процента по сравнению с апрелем, чему способствовал рост мировых экспортных цен на пшеницу.

Он отражает растущую обеспокоенность по поводу неблагоприятных условий для посевов, которые сдерживают урожайность 2024 года в основных странах-производителях, включая некоторые части Северной Америки, Европы и Черноморского региона.

Экспортные цены на кукурузу также выросли в мае, чему способствовали проблемы с производством в Аргентине и Бразилии из-за неблагоприятной погоды.

Индекс цен ФАО на рис в мае вырос на 1,3 процента.

Индекс цен ФАО на молочные продукты увеличился на 1,8 процента по сравнению с апрелем, чему способствовал рост спроса со стороны розничной торговли и общественного питания в преддверии летних каникул и ожидания рынка, что производство молока в Западной Европе может упасть ниже исторического уровня.

«Возобновившийся импортный спрос на спотовые поставки из некоторых стран Ближнего Востока и Северной Африки также привел к росту цен на молочные продукты», — говорится в сообщении.

Индекс цен ФАО на сахар снизился на 7,5 процента по сравнению с апрелем в основном под влиянием хорошего начала сбора урожая в Бразилии.

Снижение мировых цен на сырую нефть привело к дополнительному снижению цен на сахар из-за понижения спроса.

Индекс цен ФАО на растительные масла снизился на 2,4 процента с апреля.

«Снижение котировок пальмового масла, которое произошло из-за сезонного увеличения производства и продолжающегося слабого мирового спроса, более чем компенсирует высокие цены на соевое масло из-за растущего спроса со стороны биотопливного сектора», — отметили в организации.

Индекс цен ФАО на мясо снизился незначительно, на 0,2 процента, поскольку международные цены на мясо птицы и говядины упали, а на свинину и баранину — выросли.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/296264/
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