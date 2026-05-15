Экономика

Цены на продукты в мае: в Кыргызстане подорожали лук, мясо и картофель

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности провело 13 мая сравнительный анализ стоимости продуктов в Кыргызстане, России и Казахстане. Исследование охватило основные группы товаров: от хлеба и молочной продукции до мяса и овощей.

Ситуация на внутреннем рынке

В Кыргызстане наибольший рост продемонстрировали:

  • репчатый лук — 7 процентов;
  • картофель — 6,5 процента;
  • баранина — 3,3 процента;
  • говядина — 2,4 процента.

Незначительно выросли цены на сахар (1,1 процента), местную муку первого сорта (0,9 процента) и пастеризованное молоко (0,5 процента).

Одновременно с этим подешевели на 2,5 процента куриные яйца и пшеничная мука первого сорта (импортная) на 0,1 процента.

  • Стоит отметить, что рост цен на овощи (лук, картофель) в мае — сезонное явление, связанное с истощением запасов старого урожая.

Что резко подорожало в Казахстане

В соседнем Казахстане зафиксировали аномальный рост цен на макаронные изделия — спагетти подорожали сразу на 25,5 процента. Также там значительно выросла стоимость моркови (12 процентов) и риса (7,9 процента).

Кроме того, в Казахстане подорожали:

  • говядина (кроме мякоти) — 1,7 процента;
  • пшеничная мука первого сорта (местного производства) — 1,5 процента;
  • макаронные изделия (вермишель) — 0,2 процента;
  • рафинированное растительное подсолнечное масло — 0,2 процента.

Тем не менее часть продуктов в Казахстане подешевела:

  • хлебобулочные изделия (тандырный хлеб) — 14,1 процента;
  • репчатый лук — 9,1 процента;
  • хлеб из пшеничной муки первого сорта (булка) — 8,5 процента;
  • сахар-песок — 8,1 процента;
  • картофель — 6,4 процента;
  • пастеризованное молоко — 4,1 процента;
  • яйца — 0,8 процента.

Ситуация с ценами в России

В Российской Федерации ситуация остается более стабильной: морковь и картофель прибавили по 1,4 процента, а сахар — 1 процент. Незначительно подорожали и другие продукты.

Снизились цены только на пастеризованное молоко — на 0,4 процента.
