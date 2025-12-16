Фрукты, рыба, алкоголь. Что в Кыргызстане подорожало больше всего с начала года

В январе — ноябре 2025 года по сравнению с декабрем 2024-го потребительские цены в Кыргызстане выросли на 8,3 процента. По итогам десяти месяцев инфляция составляла 7,1 процента. Об этом сообщил Национальный статистический комитет.

По его данным, с начала года больше всего подорожали:

тарифы на услуги для населения — на 9,1 процента;

продукты и безалкогольные напитки — на 8,9 процента;

алкогольные напитки и табачные изделия — на 7,9 процента;

непродовольственные товары — на 7 процентов.

Что подорожало и подешевело с начала года

Лидерство по росту цен с начала 2025 года держат свежие фрукты — 42 процента.

Кроме того, заметно подорожали свежая рыба (на 19,4 процента), растительные масла (на 17,4 процента), свежее мясо (на 15,2 процента), в том числе конина (20 процентов) , баранина (на 18,8 процента) и говядина (на 14,8 процента).

Также подорожали мед и свежие овощи (на 9,4 процента), картофель (8 процента), сливочное масло (на 7,3 процента), молочные продукты (на 6,4 процента), безалкогольные напитки (на 5,4 процента), мука (на 4,8 процента), хлеб (на 4,6 процента).

Подешевели с начала года куриные яйца (на 10,1 процента) и рис (на 1,6 процента).

Ноябрьская динамика цен

В ноябре по сравнению с октябрем рост цен и тарифов в целом по республике составил 1,1 процента. Что подорожало:

непродовольственные товары — на 1,4 процента;

продукты и безалкогольные напитки — на 1,3 процента;

алкогольные напитки и табачные изделия — на 1,3 процента;

тарифы на услуги, оказываемые населению, — на 0,2 процента.

В ноябре больше всего подорожали картофель (на 4,1 процента), свежие овощи (на 3,7 процента), подсолнечное масло (на 3,5 процента), животные жиры (на 3 процента), разливное молоко (на 2,4 процента).

Кроме того, выросла цена на свежее мясо (на 2,1 процента), в том числе на говядину (на 2,2 процента), конину (на 2,1 процента), баранину (на 2 процента), куриные яйца (на 1,6 процента) и хлеб (на 1,1 процента).

Интересно, по итогам ноября, второй месяц подряд, Нацстатком не обозначил ни одного продукта, который подешевел бы.

Что дорожало по регионам больше всего

В январе — ноябре 2025 года цены и тарифы выросли во всех регионах страны.

Максимальный их рост (10,7 процента) зафиксировали в Оше за счет повышения стоимости непродовольственных товаров (на 10,7 процента).

Продукты и безалкогольные напитки максимально подорожали (на 12 процентов) в Чуйской области, алкогольные напитки и табачные изделия (14,2 процента) — в Иссык-Кульской.

Тарифы на услуги, оказываемые населению, заметнее всего выросли (на 10,6 процента) в Таласской области.

Потребительские цены и тарифы в ноябре 2025-го по сравнению с октябрем выросли во всех регионах республики. В Иссык-Кульской области области существеннее всего — 3,2 процента.

Продуктовая корзина 24.kg

24.kg продолжает еженедельный мониторинг цен на минимальный набор продуктов. За вторую неделю декабря стоимость минимального набора продуктов выросла на 146 сомов — до 6 тысяч 781 сома.

За последнюю неделю в Бишкеке подорожали огурцы, помидоры, перец, яблоки, бананы. Подешевели хлеб, гречка, лук, капуста, молоко и яйца.

еженедельно отслеживает цены на один и тот же набор продуктов в одном и том же супермаркете. Стоимость в магазине и на рынке может отличаться, в супермаркете часто можно найти акционные товары.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018 года цена продуктовой корзины выросла на 3 тысячи 124 сома. По сравнению с аналогичным периодом 2024-го она подорожала на 965 сомов, а с начала года — на 714 сомов.

Как растет зарплата в Кыргызстане

В январе — октябре 2025 года (по сравнению с десятью месяцами прошлого), по данным Нацстаткома, отмечено повышение на 19,2 процента среднемесячной номинальной начисленной зарплаты на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности.

Сейчас она, по данным Национального статистического комитета, составляет в Кыргызстане 42 тысячи 919 сомов.

Число официально зарегистрированных в Кыргызстане безработных по итогам ноября этого года — 39,8 тысячи человек. Это на 26 процентов меньше, чем в 2024-м.