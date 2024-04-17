Квартиры, машины, рынки. Как страна зарабатывает на старом и новом госимуществе

За последние три года в бюджет страны от управления государственным имуществом поступило 34 миллиарда 374,4 миллиона сомов. Причем более двух третей из них пришлось на 2023-й.

В прошлом году казна пополнилась от управления госимуществом на 23,7 миллиарда сомов.

Основная часть средств — поступления от уплаты дивидендов государственными компаниями и деньги от приватизации.

Прибыль госкомпаний и аренда падают

Основную долю в поступлениях от управления госимуществом составляют дивиденды государственных компаний. В 2023-м по сравнению с 2022 годом они выросли сразу в 2,7 раза — с 6,2 до 16,8 миллиарда сомов.

При этом доля поступлений от чистой прибыли госкомпаний в бюджет снизилась за три года в 3,9 раза, от аренды госимущества — осталась почти на том же уровне.

По итогам прошлого года на втором месте по поступлениям средств в бюджет доходы от приватизации госимущества. В 2021-м денег по этой статье казна не увидела. В 2022 году поступило всего 100 тысяч сомов, зато в 2023-м — сразу 5,2 миллиарда.

Отметим, что в прошлом году впервые ГАУГИ обзавелось нефинансовыми активами на 1 миллиард 335,5 миллиона сомов.

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2023-й стал настоящим рекордсменом: в собственность государства ушли почти 400 машин и более 70 незавершенных строительством квартир.

Новинка для Кыргызстана — массовая передача различного имущества в собственность государства. В Госагентстве по управлению госимуществом отметили, что в их ведение передают конфискованную, добровольно переданную, полученную от международных организаций по завершении проектов, оформленную в таможенном режиме «отказ в пользу государства» собственность.

«Принимаемое имущество, исходя из специфики, целевого назначения, текущих государственных потребностей и оперативных задач, передается в хозяйственное ведение и оперативное управление госорганизаций для удовлетворения нужд госсектора. Оно также может вноситься в уставный капитал госкомпаний, передаваться в муниципальную собственность для решения вопросов местного значения или выставляться на продажу», — рассказали в ГАУГИ.

Кстати, о продаже. Самой громкой стала история с реализацией автомобилей, которые ранее принадлежали криминальному авторитету Камчи Кольбаеву. Их удалось продать только с третьего раза . Первые два аукциона провалились из-за отсутствия желающих. В третий раз за машины выручили в общем более 15 миллионов сомов.

Рынки, заводы, жилье

Официальных данных о том, сколько имущества передали в собственность государства за первый квартал 2024 года, пока нет. Но это не значит, что данная практика прекратилась. Отнюдь, она продолжает набирать обороты.

Вот только несколько свежих примеров.

По решению Таш-Кумырского районного суда завод «Кристалл» возвращен в собственность государства. Решение принято в рамках уголовного дела по факту незаконного присвоения активов и имущества предприятия со стороны аффилированных лиц ныне покойного преступного авторитета Камчыбека Асанбека.

В Узгенском районе Ошской области сотрудники ГКНБ вернули в собственность государства рынок с 5 гектарами земли стоимостью почти полмиллиарда сомов.

Недвижимое имущество Райымбека Матраимова общей стоимостью $34 миллиона 810 тысяч 500 (3 миллиарда 98 миллионов 134 тысячи сомов) передали в собственность государства.

Решено, что рынок «Кара-Суу» в Ошской области полностью перейдет в собственность государства.