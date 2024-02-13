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Экономика

На аукционе продали пять автомобилей Камчи Кольбаева

Фото ГАУГИ. Одна из машин Камчи Кольбаева, проданная на акуционе

По результатам аукциона продали пять автомобилей, которые ранее принадлежали криминальному авторитету Камчи Кольбаеву. Информацию об этом 24.kg подтвердили в Госагентстве по управлению госимуществом.

По итогам электронного аукциона реализованы автотранспортные средства:

  • HYUNDAI GENESIS 2019 года выпуска, цена продажи — 3 миллиона 17,4 тысячи сомов;
  • TOYOTA LAND CRUISER PRADO 2005 года выпуска, цена продажи — 1 миллион 498 тысяч сомов;
  • KIA RIO X-LINE 2019 года выпуска, цена продажи — 1 миллион 241,2 тысячи сомов;
  • BMW X6 2021 года выпуска, цена продажи — 7 миллионов 661,2 тысячи сомов;
  • TOYOTA LAND CRUISER 100 2002 года выпуска, цена продажи — 1 миллион 187,7 тысячи сомов;
  • ГАЗ-21 1965 года выпуска, цена продажи — 481,5 тысячи сомов.

Первые пять автомобилей ранее принадлежали Камчи Кольбаеву. Кто бывший владелец ГАЗ-21, неизвестно. Есть только информация, что машину добровольно передали в собственность государства.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/286641/
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