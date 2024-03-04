Еще один земельный участок с рынком вернули в собственность государства

В Узгенском районе Ошской области сотрудники ГКНБ вернули в собственность государства рынок с 5 гектарами земли стоимостью почти полмиллиарда сомов. Об этом сообщил пресс-центр госкомитета.

Фото пресс-центра ГКНБ

«В рамках досудебного производства провели оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, в результате которых в добровольном порядке возвращены государству действующий рынок с земельным участком 5 гектаров вместе с административным зданием площадью 1 тысяча квадратных метров. Рыночная стоимость объектов составляет 470 миллионов сомов», — говорится в сообщении.

В настоящее время ведется следствие.