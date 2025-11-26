В Госагентстве по управлению госимуществом сменился руководитель

Тимур Малбашев освобожден от должности директора Государственного агентства по управлению государственным имуществом при кабмине. Распоряжение подписал президент Садыр Жапаров.

Фото из интернета. Тимур Малбашев

Причины освобождения не уточняются.

Другим распоряжением президент назначил новым директором агентства Бексултана Токонова.

Бексултан Токонов, 1987 года рождения, окончил Кыргызский национальный университет имени Ж.Баласагына по специальности «юриспруденция». Имеет специальное звание капитана финансовой полиции и классный чин государственного гражданского служащего I класса.

Начав карьеру в таможенных органах, позже продолжил работу в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями, где прошел профессиональный путь от следователя до руководителя подразделения.

В 2023 году перешел в Управление делами президента КР, сначала занимая должность референта, а затем — заведующего отделом управления государственным имуществом.