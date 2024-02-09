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Экономика

Уставной капитал ГИК увеличили, продав квартиры Райымбека Матраимова

Средства от продажи 13 квартир, ранее принадлежавших экс-замглавы Таможенной службы Райымбеку Матраимову, пошли на увеличение уставного капитала Государственной ипотечной компании. Об этом сегодня на заседании депутатской группы «Элдик» сообщил председатель ГИК Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, эти квартиры переданы государству. Речь не идет о том жилье, о конфискации которого ГКНБ сообщил накануне. При этом глава Госипотечной компании считает, что и имущество на 3,9 миллиарда сомов также можно продать по рыночной стоимости и направить средства в уставной капитал ГИК. За счет них можно построить еще больше домов, которые приобретают граждане на льготных условиях.

На вопрос журналистов о стоимости проданных 13 квартир, Алмамабет Шыкмаматов пообещал предоставить информацию позже.

Отметим, после смены власти в октябре 2020 года ГКНБ возбудил уголовное дело по факту коррупции на таможне на Райымбека Матраимова. Задержание экс-заместителя председателя ведомства произошло на автозаправке в двух шагах от здания Госкомитета нацбезопасности.

В этот же день Райымбек Матраимов перечислил в бюджет 80 миллионов сомов. Ему вручили уведомление в совершении преступления, а затем суд отпустил его под подписку о невыезде.

Общий ущерб, нанесенный Райымбеком Матраимовым, только по одному уголовному делу составил 2 миллиарда сомов. Он выплачивал их два месяца, большую часть отдал имуществом — здание и квартиры.

Таможенник признал себя виновным в коррупции. Первомайский районный суд Бишкека приговорил его к штрафу в 260 тысяч сомов. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/286396/
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