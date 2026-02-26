12:52
В 2026 году свыше 20 тысяч семей смогут получить жилье по госипотеке

В Кыргызстане в 2026 году планируют передать гражданам более 20 тысяч квартир в рамках программы «Менин үйүм», реализуемой по указу президента. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил глава управления продаж Государственной ипотечной компании Кылычбек Келдибеков.

По его данным, сейчас по всей стране строят свыше 80 тысяч квартир, предназначенных для льготной ипотечной программы.

В очереди на получение жилья по гослинии числятся более 90 тысяч граждан, и этот показатель продолжает расти.

Кылычбек Келдибеков отметил, что темпы строительства ежегодно увеличиваются, а объем сдаваемых квартир будет расти и дальше.

«В этом году по Бишкеку и семи областям республики ожидается ввод в эксплуатацию свыше 20 тысяч квартир. Государственная ипотека остается одной из самых востребованных социальных программ», — сказал он.
