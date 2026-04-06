Общество

В Канте строят 150 семиэтажных домов по госипотеке

Государственная ипотечная компания приступила к реализации проекта нового жилого комплекса вблизи Канта Чуйской области. Об этом сообщили в ГИК.

Проект предусматривает строительство 150 семиэтажных домов, рассчитанных в общей сложности на 5 тысяч 250 квартир. Сдача объектов в эксплуатацию запланирована на 2027 год.

«Особое внимание уделено социальной инфраструктуре. На территории комплекса построят школу и детский сад. Для жителей обустроят парковочные зоны, современные детские и спортивные площадки, проведут полное благоустройство и озеленение», — отметили в компании.

Квартиры в новом комплексе распределят среди очередников Чуйской области, в частности, жителей Канта и прилегающих районов, где ранее не велось активное жилищное строительство.

Также предусмотрена возможность приобретения жилья на доступных условиях через программу долевой ипотеки.
