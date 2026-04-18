В Гулчо построят ипотечное жилье. Каныбек Туманбаев ознакомился с проектом

В городе Гулчо Алайского района Ошской области планируется строительство ипотечного жилья. Проект реализует ГИК.

С ходом подготовки к строительству ознакомился управляющий делами президента Каныбек Туманбаев. Он посетил участок, предназначенный под застройку, и обсудил детали проекта с представителями местных властей.

Согласно плану, в районе Курманжан-Датка города Гулчо будут возведены 12 блоков девятиэтажных многоквартирных домов с одно-,  двух- и трехкомнатными квартирами. Отмечается, что строительство многоэтажного жилья особенно актуально для этого населенного пункта, так как значительная часть территории — горная, и свободных земельных участков ограничено.

Кроме жилых домов, проект предусматривает создание необходимой инфраструктуры: детских площадок, зон отдыха, парковок и других социальных объектов.

Гулчо является одним из самых молодых городов страны — статус города он получил в сентябре прошлого года. Здесь проживает около 15 тысяч человек. По данным мэрии, на получение жилья и земельных участков в очереди стоят порядка 3 тысяч жителей, при этом более ста человек уже подали документы в ГИК.
В Канте строят 150 семиэтажных домов по госипотеке
46 кранов на объектах: в Новопокровке развернулось масштабное строительство
Более 700 квартир в Караколе: медики и учителя получат жилье этим летом
До конца года кыргызстанцам передадут более 20 тысяч ипотечных квартир
Президент Кыргызстана: ГИК не может выдавать жилье по себестоимости
Государственная ипотечная компания реструктуризирует свой уставный капитал
Как работает госипотека в КР: проценты, цены, очереди и планы ГИК
В 2026 году свыше 20 тысяч семей смогут получить жилье по госипотеке
Более 160 военнослужащих Минобороны получили в Манасе квартиры от ГИК
Госипотеку сироты не осилят. Депутат призвал строить общежития и служебные дома
Музей военной техники в&nbsp;Германии запретил вход гражданам Кыргызстана Музей военной техники в Германии запретил вход гражданам Кыргызстана
Из&nbsp;России после мартовских рейдов выдворят 6&nbsp;тысяч мигрантов Из России после мартовских рейдов выдворят 6 тысяч мигрантов
В&nbsp;Бишкеке сегодня закрыли участок проспекта Жибек Жолу В Бишкеке сегодня закрыли участок проспекта Жибек Жолу
Протоколы станут цифровыми, скидки за&nbsp;нарушение ПДД уберут Протоколы станут цифровыми, скидки за нарушение ПДД уберут
Бизнес
Праздник фейерверков и&nbsp;музыки к&nbsp;148-летию Бишкека состоится 25&nbsp;апреля Праздник фейерверков и музыки к 148-летию Бишкека состоится 25 апреля
От&nbsp;Ормузского пролива до&nbsp;кыргызских АЗС. Как удержать цены на&nbsp;топливо в&nbsp;стране? От Ормузского пролива до кыргызских АЗС. Как удержать цены на топливо в стране?
Открытие нового учебного корпуса в&nbsp;медуниверситете &laquo;Авиценна&raquo; Открытие нового учебного корпуса в медуниверситете «Авиценна»
BAKAI поздравил победителей чемпионата Азии по&nbsp;греко-римской борьбе&nbsp;&mdash; 2026 BAKAI поздравил победителей чемпионата Азии по греко-римской борьбе — 2026
