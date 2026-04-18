В Гулчо построят ипотечное жилье. Каныбек Туманбаев ознакомился с проектом

В городе Гулчо Алайского района Ошской области планируется строительство ипотечного жилья. Проект реализует ГИК.

С ходом подготовки к строительству ознакомился управляющий делами президента Каныбек Туманбаев. Он посетил участок, предназначенный под застройку, и обсудил детали проекта с представителями местных властей.

Согласно плану, в районе Курманжан-Датка города Гулчо будут возведены 12 блоков девятиэтажных многоквартирных домов с одно-, двух- и трехкомнатными квартирами. Отмечается, что строительство многоэтажного жилья особенно актуально для этого населенного пункта, так как значительная часть территории — горная, и свободных земельных участков ограничено.

Кроме жилых домов, проект предусматривает создание необходимой инфраструктуры: детских площадок, зон отдыха, парковок и других социальных объектов.

Гулчо является одним из самых молодых городов страны — статус города он получил в сентябре прошлого года. Здесь проживает около 15 тысяч человек. По данным мэрии, на получение жилья и земельных участков в очереди стоят порядка 3 тысяч жителей, при этом более ста человек уже подали документы в ГИК.