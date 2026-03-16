Власть

До конца года кыргызстанцам передадут более 20 тысяч ипотечных квартир

Глава службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков сообщил, что на первом Народном курултае большинство делегатов поднимали вопрос обеспечения граждан жильем.

По его словам, тогда президент Садыр Жапаров заявил о необходимости изменить подход в работе Государственной ипотечной компании.

«Ранее гражданам, стоящим в очереди, банки выдавали деньги на покупку квартир. Теперь государство само начало строить многоквартирные ипотечные дома», — отметил Дайырбек Орунбеков.

Он добавил, что с тех пор тысячи квартир уже построены и переданы владельцам.

Ожидается, что до конца текущего года завершится строительство более 20 тысяч квартир, которые будут переданы гражданам.

Это означает, что жильем смогут обеспечить около 20 тысяч семей. Если учитывать, что в среднем в одной семье проживают 3–4 человека, то новые квартиры получат более 60 тысяч граждан.

По словам Орунбекова, такой показатель можно сравнить с численностью населения отдельных районов страны.
