Президент Кыргызстана: ГИК не может выдавать жилье по себестоимости

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша президент Садыр Жапаров рассказал о работе Государственной ипотечной компании.

По его словам, до 2020-го ГИК работала подобно банку, она выдавала жилье под 14 процентов годовых.

«Я спросил у тех, кто получил жилье в то время через ГИК. Оказалось, что они получали зарплату в размере 16 тысяч сомов, но при этом ежемесячный взнос по кредиту составлял 24 тысячи. Сейчас зарплата повышена до 70-80 тысяч сомов, а деятельность ГИК полностью изменена», — сказал глава государства.

Он сообщил, что в этом году порядка 20 тысяч семей получат ключи от своего жилья, и в регионах активно продолжается строительство. Что касается наценки ГИК к себестоимости строительства жилья, Садыр Жапаров ответил, что нельзя выдавать жилье только по себестоимости.

«Эта компания должна работать вечно. А если выдавать квартиры по себестоимости, то придется ежегодно выделять деньги из бюджета. И рано или поздно ГИК обанкротилась бы», — сказал он.

По словам президента, сейчас уставной капитал Госипотечной компании — порядка $2 миллиардов, хотя еще в прошлом году было свыше $1 миллиарда. Он добавил, что $400 миллионов, которые Национальный банк перечислил в бюджет в виде чистой прибыли, тоже переведены для строительства новых домов ГИК.

«Сейчас мы выдаем жилье под 4 процента годовых на 25 лет. И люди довольны, так как жилье от ГИК гораздо дешевле, чем от частных строительных компаний, которые продают свои квартиры почти по $2-3 тысячи за квадратный метр и под самоотделку, когда жилье от ГИК в регионах строится по $750 за квадратный метр, а в Чуйской области — по $700 за квадратный метр. Это себестоимость жилья «под ключ». Потом ГИК добавляет к этой стоимости $200-300 и продает», — заметил Садыр Жапаров.

При этом он отметил, что в Жогорку Кенеше и среди населения часто упоминают имя управделами президента Каныбека Туманбаева.

«Люди говорят, что он только строит это жилье, что он наслаждается жизнью. Если у вас есть стройкомпания и вы готовы строить жилье по такой цене, тогда приходите ко мне, я лично вам предоставлю участок под строительство. Я не раз собирал частные стройфирмы по этому вопросу и просил строить дома для ГИК. Но все они смеялись в ответ, говоря, что «под ключ» можно построить только за $900 — 1 тысячу за квадратный метр. В связи с этим нам пришлось самостоятельно заняться этим вопросом», — сказал президент.

Он сообщил, что бывший мэр Оша Женишбек Токторбаев предложил свои услуги на юге. «Он занимался строительством уже давно, еще до образования ГИК строил дома за $750 за квадратный метр. Если вы тоже хотите строить, то приходите», — добавил Садыр Жапаров.

Кроме этого, он заявил, что против того, чтобы Госипотечная компания занималась самостоятельно строительством объектов.

«Если они начнут заниматься строительством, то там могут возникнуть проблемы: воровство, повышение цен и так далее. Поэтому принято решение, чтобы ГИК не занималась этим, а вела лишь расчеты», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что, как только закончится строительство в Бишкеке и Чуйской области, возведение госипотечных домов дойдет до каждого районного центра страны. А позже компания начнет заниматься ремонтом и строительством частных домов по всей республике, заключил Садыр Жапаров.
