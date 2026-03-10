12:07
USD 87.45
EUR 100.88
RUB 1.11
Экономика

Государственная ипотечная компания реструктуризирует свой уставный капитал

Государственная ипотечная компания Кыргызстана реструктуризирует свой уставный капитал. Решение принято акционерами на внеочередном общем собрании.

Известно, что на первом этапе ГИК аннулирует 95 тысяч 196 ранее выпущенных акций номиналом 100 тысяч сомов каждая. Общая стоимость аннулированного пакета составляет 9 миллиардов 519,6 миллиона сомов.

На собрании акционеры одобрили новый выпуск 350 тысяч простых акций с аналогичным номиналом. Суммарный объем новой эмиссии достигнет 35 миллиардов сомов.

Полный пакет акций планируется разместить закрытым способом в пользу управления делами президента страны. Напомним, оно является единственным акционером ГИК.

Акции будут оплачены в национальной валюте. Срок регулирования выпуска на рынке ценных бумаг составит до 10 месяцев с момента регистрации.

В связи с этим решением внесены поправки в устав, который пройдет процедуру перерегистрации в Минюсте.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/365226/
