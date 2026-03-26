Более 700 квартир в Караколе: медики и учителя получат жилье этим летом

В рамках программы президента по обеспечению доступного жилья более 700 квартир в Караколе этим летом получат медики, учителя и работники культуры. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

По ее данным, в ближайшие дни жители получат более 300 квартир, летом планируется передача еще 400 квартир, а ввод жилья продолжится осенью.

Отмечается, что строительство ведется по графику и с соблюдением стандартов качества.

Помимо жилья с 1 апреля предусмотрено повышение зарплат для работников медицины, образования и культуры, что повышает мотивацию и улучшает поддержку социальной сферы.