ОСАГО. Кто владеет компаниями, которые будут продавать полисы

В Кыргызстане запустили обязательное страхование автогражданской ответственности. У автолюбителей есть три месяца на то, чтобы купить полис. Сделать это можно как в государственной, так и в частных страховых организациях.

Лицензии Госфиннадзора на выдачу полисов ОСАГО получили 10 компаний.

Редакция 24.kg изучила данные о них в открытых источниках. Выяснилось, что среди владельцев есть депутаты и бывшие чиновники.

Отметим, что компании «Алма Иншуренс», «Аю Гарант», НСК и «АТН Полис» являются учредителями Объединения юридических лиц «Кыргызский союз автостраховщиков».

Проверить данные по выплатам налогов компаний, которые будут выдавать полисы ОСАГО, невозможно. Портал «Открытый бюджет» не работает. В Министерстве финансов сообщили, что была переустановка сервера и возникли неполадки.

ОАО «Государственная страховая организация»

31 июля 2015 года в Кыргызстане принят Закон «Об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий». Для его реализации в декабре того же года создано ОАО «Государственная страховая организация». Единственным учредителем компании выступает Фонд по управлению государственным имуществом.

У Государственной страховой организации есть филиалы во всех регионах страны.

Председателем правления компании является Гулмира Абдралиева. Она известна тем, что пять месяцев занимала должность министра транспорта и коммуникаций в правительстве Улукбека Марипова.

Заместителями председателя правления являются Тимур Рыспаев и Азисбек Джантаев. В открытых источниках указывается, что Тимур Рыспаев входит в состав совета директоров жилищно-сберегательной компании «Ак-Босого» и является руководителем Общественного фонда «Бейиш-жер». Азисбек Джантаев работал в аппарате правительства и администрации президента.

Данных о размере уставного капитала в открытом доступе нет.

ЗАО «СК «Алма Иншуренс»

Создана в 2015 году. Согласно базе данных Министерства юстиции, ее руководителем является Александр Кравченко. У компании шесть акционеров, чьи имена не указаны, а также есть иностранное участие.

Размер уставного капитала — 150 миллионов сомов.

ЗАО «СК «Атн полис»

Зарегистрирована в 2001 году. В базе данных Министерства юстиции указывается, что у компании есть иностранное участие и один учредитель. Руководителем значится Нурлан Сулайманов. Нет, это не министр транспорта времен Курманбека Бакиева, а однофамилец.

Глава «Атн полис» также числится руководителем и учредителем ОсОО «Лидер клининг». Кроме того, учредителем этой компании является Гулзат Шерипбекова.

Размер уставного капитала составляет 150 миллионов сомов.

ЗАО «НСК»

Страховая компания создана в 2007 году. По официальным данным, иностранного участия в ее капитале нет. Руководителем указана Лариса Ким. Данных об учредителях нет.

На сайте самой компании указано, что председателем совета директоров является Талантбек Кемелов. В страховой сфере работает с 2008 года. Карьеру начинал в «НСК». Затем работал в компаниях Jubilee Kyrgyzstan Insurance Company и «А Плюс». Он участвовал в парламентских выборах 2021 года. В Жогорку Кенеш Талантбек Кемелов пытался попасть по списку Патриотической партии единения Кыргызстана.

Генеральным директором на сайте компании указан Темир Миранов. Он работает в страховой сфере с 2013 года.

Размер уставного капитала составляет 150 миллионов сомов.

ЗАО «СК «Арсеналъ-Кыргызстан»

Компания работает с 2013 года. В компании есть иностранное участие. Учредителем указано ОсОО «Страховая компания «Арсеналъ». Скорее всего, речь идет о российской компании, которая работает на рынке РФ с 1997 года.

Руководителем числится Сыргак Арзыматов. В открытых источниках также указывается, что он является председателем Ассоциации юристов Кыргызстана.

Размер уставного капитала составляет 150 миллионов сомов.

ЗАО «СК «Аю Гарант»

Компания работает с декабря 2012 года. Она входит в состав «Аю Холдинг», основателем которого является Шаршенбек Абдыкеримов. Он считается одним из богатейших людей Кыргызстана. В народе Абдыкеримова называют алкогольным магнатом. Он был депутатом Жогорку Кенеша, а также президентом Национального олимпийского комитета и основателем партии «Кыргызстан».

Согласно базе данных Министерства юстиции, руководителем «Аю гарант» является Руслан Акматбеков. На сайте самой компании указывается, что он председатель правления. Вместе с основателем холдинга «Аю» он значится учредителем ОсОО «Управляющая компания «Дженерал Менеджмент Компании».

Учредили компанию пять человек, но их имена не называются. Членами совета директоров, по данным самой компании, являются Таалай Джуматаев и Кубаныч Мамбетов. Последний, к слову, числится руководителем жилищно-строительного кооператива (ЖСК) «Керим-Ата» и ОсОО «Бешир», основным видом деятельности которого является работа агентов по оптовой торговле древесиной и строительными материалами.

Размер уставного капитала составляет 400 миллионов сомов.

ЗАО «Мега Иншуренс Групп»

Компания создана в 2008 году. В базе данных Министерства юстиции указывается, что руководителем и одним из учредителей является Борис Исаков. Он также числится руководителем ОсОО «BNS Фонд Менеджмент» Второй учредитель — Алымбек Батырбек уулу.

Размер уставного капитала составляет 250 миллионов сомов.

ЗАО Jubilee Kyrgyzstan Insurance Company

Компания начала работать на страховом рынке Кыргызстана в августе 1997 года. В компании есть иностранное участие. Ее руководителем указана Валерия Хегай. У компании один учредитель, но его данные не раскрываются.

Размер уставного капитала составляет 150 миллионов сомов.

На сайте указано, что акционерами являются ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» (KICB), Фонд экономического Развития Ага Хана (AKFED), а также страховые компании Джубили Дженерал (Jubilee General) и Джубили Лайф (Jubilee Life).

ЗАО СК «Кыргызстан»

Это старейшая страховая компания в стране. Она создана в июле 1991 года. Согласно базе данных Министерства юстиции, руководителем является Данияр Медеров. Он также является членом совета директоров «Банка Азии». В составе учредителей 32 человека, их данные не раскрываются.

На сайте самой компании указано, что председателем совета директоров является Мария Аденова. Она также является учредителем микрокредитной компании «МС и компани». Вторым учредителем и руководителем числится член совета директоров страховой компании Айдай Жолдошева. В сфере финансов Мария Аденова работает более 40 лет. Она несколько лет возглавляла комитет по управлению рисками ОАО «Керемет Банк».

Членом совета директоров компании также указан Омурбек Эгембердиев. Он является руководителем и одним из учредителей международного общественного фонда «Инсанат». Кроме него, учредителями фонда также являются Карыбек Байбосунов и Цзяо Шу-Ю.

Размер уставного капитала составляет 160 миллионов сомов.

ЗАО «СК «А Плюс»

На рынке Кыргызстана работает с 2006 года. Она начинала свою деятельность как FCB Insurance. А в 2012-м сменила название.

Согласно базе данных Министерства юстиции, руководителем компании является Ирина Зинченко.

Председателем правления указан Сейит Каныметов. В страховой сфере работает с 1999 года. Заместителем председателя правления является Алида Сатыбалдиева, которая в этой сфере с 1997 года.

Размер уставного капитала составляет 580 миллионов сомов.