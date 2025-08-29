16:15
USD 87.36
EUR 101.71
RUB 1.08
Бизнес

Оформите в BakAi ОСАГО для близких и родных

Теперь пользователи мобильного банка BakAi могут оформить полис ОСАГО не только на собственное авто, но и на транспортные средства, зарегистрированные на родственников, друзей или знакомых. Новая опция делает страхование еще удобнее, а клиенты получают 30 процентов кешбэка реальными деньгами за покупку ОСАГО через BakAi.

Удобно и просто

Функция особенно полезна для семей, где автомобили оформлены на родителей или супругов, а также для тех, кто хочет помочь близким с оформлением обязательного полиса.

Процесс остается полностью цифровым: достаточно ввести данные автомобиля и оплатить полис — все занимает всего несколько минут.

Преимущества для клиентов

  • Гибкость: ОСАГО можно оформить на любое авто, даже если оно зарегистрировано на другого владельца.
  • Выгода: за покупку полиса начисляется кешбэк 30 процентов реальными деньгами через BakAi.
  • Удобство: сервис доступен онлайн 24/7, без визита в офис.

Как оформить ОСАГО в мобильном банке BakAi (24/7)

  1. Откройте BakAi → раздел «Сервисы»«ОСАГО с 30-процентным кешбэком».
  2. Выберите владельца авто: для себя или для близких.
  3. Заполните данные автомобиля и водителей.
  4. Подтвердите оплату.

Полис появится в приложении сразу после оформления, а кешбэк начислится автоматически.

Как оформить ОСАГО в офисе «Bakai Страхование»

  1. Возьмите необходимые документы (паспорт, техпаспорт авто, водительское удостоверение).
  2. Сообщите сотруднику, для кого оформляется полис — для себя или для близких.
  3. Проверьте данные и оплатите удобным способом (наличными, картой или QR).
  4. Получите готовый полис и чек.

Новая опция доступна всем пользователям мобильного банка BakAi с 28 августа 2025 года.

Мы в ответе за тех, кого застраховали!

Лицензия №0003, серия ОС, от 05.02.2024 года.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/341485/
просмотров: 130
Версия для печати
Материалы по теме
Үч миңден ашуун айдоочуларга ОСАГО жоктугу үчүн айып салынды
Более 3 тысяч водителей оштрафованы за отсутствие ОСАГО
Кыргызстанда жарым жылда 300 миңге жетпеген унаа камсыздандырылды
За полгода в Кыргызстане застраховали менее 300 тысяч авто
Для удобства кыргызстанцев полис ОСАГО доступен в цифровом формате
Количество застрахованных автомобилей достигло в КР 266 тысяч 465 единиц
Полис ОСАГО в виде цифрового документа теперь доступен в приложении Tunduk
ОСАГО. За полгода Госстрах выплатил гражданам более 13 миллионов сомов
ОСАГО. Сократить волокиту при возмещении ущерба просят автовладельцы
Штрафы за отсутствие полиса ОСАГО с 1 июля действуют — Госстраховая компания
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке открылся первый социальный магазин &laquo;Евразия&raquo; В Бишкеке открылся первый социальный магазин «Евразия»
&laquo;Умай Групп&raquo; поддержала инициативу ГНС «Умай Групп» поддержала инициативу ГНС
Перевести деньги из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;Россию легко и&nbsp;безопасно Перевести деньги из Кыргызстана в Россию легко и безопасно
Связь для тех, кто служит стране: MEGA представила тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; Связь для тех, кто служит стране: MEGA представила тариф «Мамлекеттик»
Бизнес
Оформите в&nbsp;BakAi ОСАГО для близких и&nbsp;родных Оформите в BakAi ОСАГО для близких и родных
O!Store приглашает жителей Оша на&nbsp;открытие нового филиала с&nbsp;шоу и&nbsp;подарками O!Store приглашает жителей Оша на открытие нового филиала с шоу и подарками
Опасность на&nbsp;дорогах: как избежать штрафа за&nbsp;отсутствие ОСАГО? Опасность на дорогах: как избежать штрафа за отсутствие ОСАГО?
&laquo;Элдик Банк&raquo; готовится к&nbsp;дебютному выпуску еврооблигаций «Элдик Банк» готовится к дебютному выпуску еврооблигаций
29 августа, пятница
16:04
В Кыргызстане ВВП за 7 месяцев превысил 865 миллиардов сомов В Кыргызстане ВВП за 7 месяцев превысил 865 миллиардов...
16:00
Оформите в BakAi ОСАГО для близких и родных
15:43
Главные наркологи стран ОДКБ обменялись статистикой по заболеваемости
15:36
Вовлечение 15-летней в занятие проституцией. Дело вернули на доследование
15:23
O!Store приглашает жителей Оша на открытие нового филиала с шоу и подарками