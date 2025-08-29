Оформите в BakAi ОСАГО для близких и родных

Теперь пользователи мобильного банка BakAi могут оформить полис ОСАГО не только на собственное авто, но и на транспортные средства, зарегистрированные на родственников, друзей или знакомых. Новая опция делает страхование еще удобнее, а клиенты получают 30 процентов кешбэка реальными деньгами за покупку ОСАГО через BakAi.

Удобно и просто

Функция особенно полезна для семей, где автомобили оформлены на родителей или супругов, а также для тех, кто хочет помочь близким с оформлением обязательного полиса.

Процесс остается полностью цифровым: достаточно ввести данные автомобиля и оплатить полис — все занимает всего несколько минут.

Преимущества для клиентов

Гибкость: ОСАГО можно оформить на любое авто, даже если оно зарегистрировано на другого владельца.

ОСАГО можно оформить на любое авто, даже если оно зарегистрировано на другого владельца. Выгода: за покупку полиса начисляется кешбэк 30 процентов реальными деньгами через BakAi.

за покупку полиса начисляется кешбэк 30 процентов реальными деньгами через BakAi. Удобство: сервис доступен онлайн 24/7, без визита в офис.

Как оформить ОСАГО в мобильном банке BakAi (24/7)

Откройте BakAi → раздел «Сервисы» → «ОСАГО с 30-процентным кешбэком». Выберите владельца авто: для себя или для близких. Заполните данные автомобиля и водителей. Подтвердите оплату.

Полис появится в приложении сразу после оформления, а кешбэк начислится автоматически.

Как оформить ОСАГО в офисе «Bakai Страхование»

Возьмите необходимые документы (паспорт, техпаспорт авто, водительское удостоверение). Сообщите сотруднику, для кого оформляется полис — для себя или для близких. Проверьте данные и оплатите удобным способом (наличными, картой или QR). Получите готовый полис и чек.

Новая опция доступна всем пользователям мобильного банка BakAi с 28 августа 2025 года.

Лицензия №0003, серия ОС, от 05.02.2024 года.