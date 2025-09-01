16:04
USD 87.39
EUR 102.05
RUB 1.09
Общество

Закон об ОСАГО вступил в силу с сегодняшнего дня. Отсрочек больше не будет

С 1 сентября Закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств» (ОСАГО) вступает в полную силу. Об этом заявили в пресс-службе ОАО «Государственная страховая организация».

«С сегодняшнего дня все владельцы транспортных средств обязаны иметь полис ОСАГО. В случае отсутствия действующего полиса страхования к водителям применяются штрафные санкции со стороны автоинспекторов», — пояснили в Госстрахе.

Напомним, за отсутствие страхового полиса водителей будут штрафовать:

  • на 3 тысячи сомов — физические лица;
  • на 13 тысяч сомов — юридические лица.

Данные меры направлены на обеспечение безопасности дорожного движения, защиту прав и интересов граждан, пострадавших в результате ДТП.

Закон об ОСАГО вступил в силу 1 января 2025 года. Однако в целях информирования и адаптации граждан до 1 июля 2025 года штрафные санкции не применялись. Затем был предоставлен дополнительный двухмесячный период для оформления полисов. Этот срок истек 31 августа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341774/
просмотров: 486
Версия для печати
Материалы по теме
Оформите в BakAi ОСАГО для близких и родных
Добровольно можно, заставлять нельзя — Минпросвещения о школьных поборах
В Балыкчи задержан член ОПГ по прозвищу Веселый. Подозревается в краже
В Нарыне построили бетонный завод без разрешительных документов
Үч миңден ашуун айдоочуларга ОСАГО жоктугу үчүн айып салынды
Более 3 тысяч водителей оштрафованы за отсутствие ОСАГО
Кыргызстанда жарым жылда 300 миңге жетпеген унаа камсыздандырылды
За полгода в Кыргызстане застраховали менее 300 тысяч авто
На юге КР автомобилистов оштрафовали за агрессивное вождение на 35 тысяч сомов
Для удобства кыргызстанцев полис ОСАГО доступен в цифровом формате
Популярные новости
В&nbsp;колонии &#8470;&nbsp;16&nbsp;в Беловодском 300 осужденных обеспечили работой В колонии № 16 в Беловодском 300 осужденных обеспечили работой
Свадьба сына Омурбека Текебаева. Подробности Свадьба сына Омурбека Текебаева. Подробности
В&nbsp;Бишкеке открыли новую дорогу от&nbsp;Жукеева-Пудовкина до&nbsp;Молдобасанова В Бишкеке открыли новую дорогу от Жукеева-Пудовкина до Молдобасанова
Будьте осторожны! В&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области ожидается сильный ветер Будьте осторожны! В Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный ветер
Бизнес
В&nbsp;Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA В Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA
MBANK поздравляет с&nbsp;Днем знаний: 200 сомов в&nbsp;подарок и&nbsp;кешбэки на&nbsp;MJunior MBANK поздравляет с Днем знаний: 200 сомов в подарок и кешбэки на MJunior
Жители соседних домов поблагодарили N-Group за&nbsp;оперативную работу Жители соседних домов поблагодарили N-Group за оперативную работу
KOICA провела семинар на&nbsp;тему &laquo;Умное сельское хозяйство и&nbsp;изменение климата&raquo; KOICA провела семинар на тему «Умное сельское хозяйство и изменение климата»
1 сентября, понедельник
16:01
В Бишкеке прошла премьера фильма Актана Арыма Кубата «Кара Кызыл Сары» В Бишкеке прошла премьера фильма Актана Арыма Кубата «К...
15:45
Аркадий Дубнов рассказал, почему Владимир Путин отстранил от дел Дмитрия Козака
15:42
В Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA
15:38
В Кыргызстане на торги выставлено имущество «Ак Банка»
15:32
Закон об ОСАГО вступил в силу с сегодняшнего дня. Отсрочек больше не будет