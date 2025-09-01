Закон об ОСАГО вступил в силу с сегодняшнего дня. Отсрочек больше не будет

С 1 сентября Закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств» (ОСАГО) вступает в полную силу. Об этом заявили в пресс-службе ОАО «Государственная страховая организация».

«С сегодняшнего дня все владельцы транспортных средств обязаны иметь полис ОСАГО. В случае отсутствия действующего полиса страхования к водителям применяются штрафные санкции со стороны автоинспекторов», — пояснили в Госстрахе.

Напомним, за отсутствие страхового полиса водителей будут штрафовать:

на 3 тысячи сомов — физические лица;

на 13 тысяч сомов — юридические лица.

Данные меры направлены на обеспечение безопасности дорожного движения, защиту прав и интересов граждан, пострадавших в результате ДТП.

Закон об ОСАГО вступил в силу 1 января 2025 года. Однако в целях информирования и адаптации граждан до 1 июля 2025 года штрафные санкции не применялись. Затем был предоставлен дополнительный двухмесячный период для оформления полисов. Этот срок истек 31 августа.