Для удобства кыргызстанцев полис ОСАГО доступен в цифровом формате

Полис ОСАГО превратили в цифровой документ наряду с цифровыми паспортом, водительским удостоверением и техпаспортом, которые доступны в мобильном приложении «Тундук». Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил замдиректора ГУ «Кызмат» Нурлан Айдиев.

По его словам, при остановке сотрудником УОБДД и необходимости предъявить документы на транспортное средство, это можно сделать с помощью приложения «Тундук».

«В этом году мы запустили единую платформу страховых услуг для всех участников рынка, как для граждан, так и страховых организаций. Это упрощает гражданам процедуру покупки полиса и дальнейшего его использования. Проект охватывает весь цикл бизнес-процессов, начиная от покупки полиса», — сказал Нурлан Айдиев.

Он добавил, что проект также охватывает страхование недвижимости на этапах перерегистрации и введения в эксплуатацию.

«Платформа рассчитана и для страховых организаций, чтобы мы вместе могли формировать единую базу. Все страховые случаи по ОСАГО будут оформляться через эту платформу, соответственно, станет накапливаться история страховых случаев транспортных средств, что поможет гражданам быть более уверенными при покупке подержанных автомобилей», — заметил Нурлан Айдиев.

ОСАГО — это обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, направленное на покрытие ущерба, причиненного третьим лицам в результате дорожно-транспортных происшествий.