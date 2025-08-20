За полгода в Кыргызстане застраховали менее 300 тысяч авто

За период с 1 января по 20 августа 2025 года количество договоров, заключенных по ОСАГО, показывает значительный рост. Об этом сообщили в ОАО «Государственная страховая организация».

Отмечается, что в 2025 году застраховано 278 тысяч 971 автотранспортное средство, что составляет 16,66 процента от общего числа зарегистрированных автомобилей. На 20 августа 2024 года этот показатель составлял лишь 4,4 процента, или 73 тысячи 920 договоров.

Наибольший рост наблюдается в столице и следующих регионах:

город Бишкек — 22,36 процента;

Баткенская область — 22,81 процента;

Нарынская область — 31,99 процента.

Отмечается, что по линии ОСАГО было осуществлено 254 страховые выплаты на общую сумму 23,08 миллиона сомов.

ОСАГО — это обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, направленное на покрытие ущерба, причиненного третьим лицам в результате дорожно-транспортных происшествий. Штрафы за отсутствие полисов ОСАГО для физических лиц вступили в силу с 1 июля 2025-го и составляют 3 тысячи сомов. В отношении юридических лиц штраф составляет 13 тысяч сомов.