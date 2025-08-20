22:29
USD 87.44
EUR 101.77
RUB 1.08
Общество

За полгода в Кыргызстане застраховали менее 300 тысяч авто

За период с 1 января по 20 августа 2025 года количество договоров, заключенных по ОСАГО, показывает значительный рост. Об этом сообщили в ОАО «Государственная страховая организация».

Отмечается, что в 2025 году застраховано 278 тысяч 971 автотранспортное средство, что составляет 16,66 процента от общего числа зарегистрированных автомобилей. На 20 августа 2024 года этот показатель составлял лишь 4,4 процента, или 73 тысячи 920 договоров.

Наибольший рост наблюдается в столице и следующих регионах:

  • город Бишкек — 22,36 процента;
  • Баткенская область — 22,81 процента;
  • Нарынская область — 31,99 процента.

Отмечается, что по линии ОСАГО было осуществлено 254 страховые выплаты на общую сумму 23,08 миллиона сомов.

ОСАГО — это обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, направленное на покрытие ущерба, причиненного третьим лицам в результате дорожно-транспортных происшествий. Штрафы за отсутствие полисов ОСАГО для физических лиц вступили в силу с 1 июля 2025-го и составляют 3 тысячи сомов. В отношении юридических лиц штраф составляет 13 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/340384/
просмотров: 239
Версия для печати
Материалы по теме
Для удобства кыргызстанцев полис ОСАГО доступен в цифровом формате
Количество застрахованных автомобилей достигло в КР 266 тысяч 465 единиц
Полис ОСАГО в виде цифрового документа теперь доступен в приложении Tunduk
ОСАГО. За полгода Госстрах выплатил гражданам более 13 миллионов сомов
ОСАГО. Сократить волокиту при возмещении ущерба просят автовладельцы
Штрафы за отсутствие полиса ОСАГО с 1 июля действуют — Госстраховая компания
ОСАГО стало обязательным. Водители в замешательстве, власти — в противоречиях
Решения об отсрочке введения штрафов за отсутствие ОСАГО нет — Госфиннадзор
Полис ОСАГО в Кыргызстане можно оформить до 1 сентября 2025 года
Онлайн-регистрация полиса ОСАГО теперь доступна в приложении «Тундук»
Популярные новости
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Мы&nbsp;не&nbsp;скот! Крик души, или Что творится на&nbsp;границе между&nbsp;КР и&nbsp;РУз Мы не скот! Крик души, или Что творится на границе между КР и РУз
Бассейны и&nbsp;аквапарки Бишкека и&nbsp;окрестностей столицы Бассейны и аквапарки Бишкека и окрестностей столицы
Круглосуточные стоматологии в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;телефоны Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны
Бизнес
Онлайн-переводы в&nbsp;Турцию&nbsp;&mdash; в&nbsp;пару кликов через MBANK Онлайн-переводы в Турцию — в пару кликов через MBANK
&laquo;Банк Компаньон&raquo; предлагает быстрые международные переводы через MoneyGram «Банк Компаньон» предлагает быстрые международные переводы через MoneyGram
MEGA открыла новые центры обслуживания в&nbsp;регионах Кыргызстана MEGA открыла новые центры обслуживания в регионах Кыргызстана
Есть трудности и&nbsp;есть поддержка: KFC помогает параспортсменам развиваться Есть трудности и есть поддержка: KFC помогает параспортсменам развиваться
20 августа, среда
22:19
Режим, питание, физкультура — медики о правильной подготовке детей к школе Режим, питание, физкультура — медики о правильной подго...
22:00
Чудаки парковки. Водители в Бишкеке оставляют свои авто на тротуарах
21:45
Производитель Лабубу, компания Pop Mart, увеличил прибыль почти на 400 процентов
21:33
За полгода в Кыргызстане застраховали менее 300 тысяч авто
21:16
Ответственность СМИ и психологи. Число самоубийств в мире снизилось на треть