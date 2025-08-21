Кыргызстанда жарым жылда 300 миңге жетпеген унаа камсыздандырылды

ОСАГО алкагында түзүлгөн келишимдердин саны 2025-жылдын 1-январынан 20-августуна чейинки мезгилде олуттуу өсүштү көрсөтөт. Бул тууралуу Мамлекеттик камсыздандыруу уюму билдирди.
Белгиленгендей, 2025-жылы 278 миң 971 унаа камсыздандырылган, бул катталган автоунаалардын жалпы санынын 16,66 пайызын түзөт. 2024-жылдын 20-августуна карата бул көрсөткүч болгону 4,4 пайызды же 73 миң 920 келишимди түзгөн.
Эң көп өсүш борбор калаада жана төмөнкү аймактарда байкалган:
Бишкек шаары — 22,36 пайыз;
Баткен облусу — 22,81 пайыз;
Нарын облусуна — 31,99 пайыз.
Маалым болгондой, ОСАГО боюнча 254 камсыздандыруу төлөмдөрү жүргүзүлүп, жалпы суммасы 23,08 млн.
ОСАГО — бул жол кырсыктарынын натыйжасында үчүнчү жактарга келтирилген зыяндын ордун жабууга багытталган транспорт каражаттарынын ээлеринин жарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу болуп саналат. Жеке адамдар үчүн ОСАГО саясатынын жоктугу үчүн айыптар 2025-жылдын 1-июлунан тартып күчүнө кирген жана 3 миң сомду түзөт. Юридикалык жактарга айып 13 миң сомду түзөт.