ОСАГО. С начала 2026 года Госстрах выплатил гражданам более 33 миллионов сомов

С начала 2026 года Государственная страховая организация выплатила 325 гражданам более 33 миллионов сомов по полисам ОСАГО. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила директор департамента страхования и перестрахования ОАО Актан Турумбеков.

По его словам, за 2024 год 48 автовладельцев получили выплаты на 4,3 миллиона сомов, за 2025-й - урегулировали 901 случай на 86,5 миллиона сомов.

В 2024 году Госстрах заключил около 74 тысяч полисов ОСАГО, в 2025-м — более 350 тысяч.

«С 1 января 2026-го количество полисов превысило 18 тысяч. Это говорит о том, что этот вид страхования достаточно прочно вошел в жизнь наших граждан. Если кто-то делает это просто ради галочки, чтобы избежать штрафов, но достаточное количество граждан заключает договор осознанно, чтобы обезопасить себя на случай неприятностей», — сказал Актан Турумбеков.

В эфире озвучено, что в Кыргызстане зарегистрировано более 1,7 миллиона машин. Из них более половины имеет полис ОСАГО.