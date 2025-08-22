00:31
Общество

Более 3 тысяч водителей оштрафованы за отсутствие ОСАГО

С 1 июля в Кыргызстане оштрафованы 3 тысячи 410 водителей за отсутствие обязательного страхового полиса на транспортные средства. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУОБДД МВД Байказы Айтикул уулу.

По его словам, большинство оштрафованных — частные автовладельцы. Согласно Кодексу о правонарушениях, каждому из них был выписан штраф в размере трех тысяч сомов.

Отмечается, что несмотря на вступление закона в силу, масштабные рейды пока не проводятся. Проверка полисов осуществляется только в случае остановки за другие нарушения правил дорожного движения либо при изъятии автомобиля на штрафстоянку.

Напомним, что с 1 июля в Кыргызстане начал действовать закон, обязывающий всех владельцев транспортных средств иметь страховой полис.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/340634/
просмотров: 9177
