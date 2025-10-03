14:21
За отсутствие ОСАГО оформлено более 17 тысяч протоколов — ГУОБДД

С начала 2025 года сотрудники дорожно-патрульной службы оформили более 17 тысяч протоколов за управление транспортным средством без полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСАГО). Об этом журналистам сообщил представитель Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Нурлан Ниязбеков.

Он уточнил, что из этого количества после 1 июля выписано около 10 тысяч протоколов. Размер штрафа за отсутствие полиса составляет 3 тысячи сомов для физических лиц и 13 тысяч сомов для юридических.

ГУОБДД проводит профилактическую работу, разъясняя водителям необходимость оформления страховки, добавил Нурлан Ниязбеков.

Напомним, с 1 сентября Закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств» (ОСАГО) вступил в полную силу.
