С весны энергетики и кабинет министров тщательно готовились к новому отопительному сезону. В этом году даже начали заранее завозить уголь для продажи населению. Показатели приточности Токтогулки тоже давали надежду на спокойное прохождение зимы.

Но чем ближе холода, тем меньше уверенности, что действительно будет хорошо и спокойно.

Новый министр энергетики прямо говорит, что возможны ограничения в подаче тепла. А заготовка угля для ТЭЦ Бишкека фактически провалилась.

Как все хорошо начиналось

Потребность Кыргызстана в угле для прохождения отопительного сезона составляет 2 миллиона 543,6 тысячи тонн угля.

Так, потребность в топливе ТЭЦ Бишкека составляет 1 миллион 50 тысяч тонн угля. Для населения нужно 1 миллион 236 тысяч тонн, в том числе 739 тысяч 990 тонн для жителей севера страны. Для бюджетных организаций необходимо 257 тысяч 686 тонн, в том числе северного региона — 136 тысяч 737 тонн.

«Кыргызкомур» отгружает уголь с разреза Кара-Кече для ТЭЦ столицы, населения и бюджетных организаций северной части республики. Юг обеспечивают углем с других месторождений», — рассказали 24.kg в компании.

Еще летом министр энергетики Доскул Бекмурзаев заявлял, что в этом году для ТЭЦ Бишкека будет закупаться только местный уголь.

По его словам, на такой шаг решено пойти после проведения всех расчетов. Чиновник также отметил, что объем денег, который затрачивается на импортный уголь, составляет примерно $32 миллиона в год. Теперь эти деньги останутся в Кыргызстане.

«ТЭЦ Бишкека в 2020-м, когда мусор завозили после беспорядков, сжигала это все. И сейчас сожжет. В прошлом году по итогам осенне-зимнего периода мы сэкономили 140 тысяч тонн угля. Старая или новая часть ТЭЦ — не имеет значения. Там регулируются котлы, можно сжигать любой вид угля. Я понимаю, интересы многих людей долгое время зависели от импортного угля. Возможно, чиновники, рядовые «питались» от этого угля. Сейчас это кормушка «ушла», — сказал Доскул Бекмурзаев.

Журналисты задавали чиновнику резонные вопросы, насколько реально поставить такой объем угля с Кара-Кече. Спрашивали и о том, как будет работать старая, немодернизированная часть столичной теплоэлектроцентрали. Ведь она рассчитана на работу на местных углях.

На все эти замечания Доскул Бекмурзаев советовал СМИ не учить его управлять энергетикой.

На пресс-конференции, которая проходила в июле 2022 года, журналисты спрашивали, не повторится ли этой зимой история января 2018-го. Тогда, напомним, горожане на пять дней остались без отопления. В результате на скамье подсудимых оказались два бывших премьер-министра, экс-министр энергетики и топ-менеджеры энергокомпаний. Доскул Бекмурзаев тогда уверенно опроверг подобный вариант и ответил: «Я бы здесь не сидел!»

50 дней, изменившие планы

Менее двух месяцев спустя ситуация изменилась ровно в противоположную сторону. В середине сентября стало известно, что Генеральная прокуратура возбудила два уголовных дела против министра энергетики. Позже стало известно, что всего после проверки в ведомстве возбуждено 32 дела с ущербом в 900 миллионов сомов.

Доскула Бекмурзева сначала отстранили от должности на время следствия, а затем и уволили.

Новым министром стал Таалайбек Ибраев. И вот здесь началось самое интересное. Почти сразу появились сообщения о том, что закупать импортный уголь для ТЭЦ Бишкека будут — 400 тысяч тонн и без тендера. Новый генеральный директор ОАО «Электрические станции» Айбек Айдаралиев заявил, что технические и экономические расчеты говорят в пользу такого шага.

«Сколько лет ТЭЦ работает, мы сжигали казахстанский уголь. Если сжигать кара-кечинский уголь на старом котле, дополнительно будем использовать газ и мазут. Мы тоже должны смотреть на экономию. Мы приняли решение купить, нам руководство страны доверило эту отрасль, поэтому мы должны обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии и тепла», — объяснил причины такого шага министр энергетики Таалайбек Ибраев.

При этом чиновник сказал, что не может комментировать решение старого руководства. Оно было коллегиальным.

На самом деле решение о закупке импортного угля действительно необходимость. И не только потому, что разумнее сжигать на старом оборудовании ТЭЦ казахские угли. Сегодняшние возможности не позволяют поставить с месторождения Кара-Кече весь необходимый объем в нужные сроки. Знало ли об этом прежнее руководство Министерства энергетики, вопрос для проверки соответствующими структурами.

Пустая Токтогулка и отключения

Купить казахский уголь Кыргызстану нужно в кратчайшие сроки. Но возникли проблемы. Министерство энергетики направило коммерческие предложения восьми казахским компаниям. Но договориться пока не получилось. Цена на уголь в Казахстане сейчас довольно высокая — минимум $100 за тонну.

Еще одна проблема — запрет на экспорт угля автомобильным транспортом.

Поэтому кыргызским чиновникам нужно умудриться не просто найти твердое топливо по приемлемой цене в сезон высокого спроса, но и договориться о его поставках по железной дороге.

Уже сейчас Таалайбек Ибраев озвучил не самые радужные прогнозы о том, что нас ждет этой зимой.

На заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике он анонсировал веерные отключения.

Если уголь не придет, то все зависит от холодов. Если будет холодно, то введем ограничения. Министр энергетики Таалайбек Ибраев

Чиновник сообщил, что на сегодня воды в Токтогулке накоплено 13,6 миллиарда кубометров. Этого хватит до весны, но при этом водохранилище дойдет до «мертвой точки».

Вам это ничего не напоминает? Правильно, в похожей ситуации страна была на пороге зимы 2019-го. Да и нынешний год не исключение. Каждый отопительный сезон республика ждет, что еще случится у энергетиков. В прошлом сезоне для экономии отключали уличное освещение. В этом под раздачу могут попасть и бытовые абоненты.

Энергетики, конечно, попытаются найти выход из положения и не прибегать к крайним мерам. Но это не гарантирует, что отключений не будет. Выход простой — запасайтесь углем, кизяками, генераторами и альтернативными источниками света и тепла. На всякий случай.