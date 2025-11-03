12:53
Общество

В Бишкеке началась подача тепла, к вечеру оно поступит в социальные учреждения

Фото из интернета

В ночь со 2 на 3 ноября сотрудники столичной теплоцентрали начали поэтапный и планомерный нагрев воды согласно заданным параметрам МП «Бишкектеплосеть». Как рассказали 24.kg в пресс-службе предприятия, ТЭЦ уже начала подачу воды. В первую очередь теплом обеспечат социальные учреждения: детские сады, школы, больницы, роддома и организации социальной защиты.

Затем тепло начнет поступать в многоквартирные дома и частный сектор. Пресс-служба бишкекской ТЭЦ отмечает, что основное и вспомогательное оборудование работает в штатном режиме, ведется постоянный мониторинг технических показателей и параметров работы агрегатов.

«ТЭЦ воду нагревает и открывает задвижку, после этого вода идет по трубам всего города. Понятно, что сначала оборудование наполняется водой ближе к самой тепловой электростанции, а в конце доходит до западной части столицы», — отметила представитель пресс-службы теплоснабжающей организации.

По планам муниципалитета, тепло поступит в здания социальных объектов уже сегодня к вечеру.

Напомним, в соответствии с распоряжением мэрии сегодня в столице начинается отопительный сезон 2025-2026 годов.

Муниципальное предприятие «Бишкектеплосеть» завершило все подготовительные работы и находится в полной готовности к обеспечению своевременного и стабильного подключения объектов города к отоплению.

Важно для жителей столицы

В связи с началом отопительного сезона МП «Бишкектеплосеть» просит горожан обратить внимание на необходимость выполнения следующих рекомендаций:

  • Если в доме или квартире проводится ремонт системы отопления, во избежание затопления просьба заранее сообщить по телефонам, указанным ниже.
  • После запуска системы отопления жителям верхних этажей необходимо спустить воздух с отопительных приборов. При неисправности устройств для сброса воздуха рекомендуется их заменить.
  • Для предотвращения потерь тепла рекомендуется утеплить оконные и дверные проемы.

По вопросам, связанным с теплоснабжением, жители могут обращаться по следующим телефонам:

центр поддержки потребителей:

0312611169, 1980, 0557611166, 0777611166, 0701611166;

 диспетчерская служба:

 0312568558;

 дежурные инженеры по внутридомовым системам центрального района:

 0312365719, 0312300767;

 дежурные инженеры по внутридомовым системам южного района:

 0312510622, 0312217406.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349470/
