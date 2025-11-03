17:23
Общество

В Бишкеке началась подача тепла. Мэрия просит горожан подготовиться

Фото пресс-службы мэрии

В связи с началом отопительного сезона мэрия Бишкека просит жителей города обратить внимание на необходимость выполнения рекомендаций. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Рекомендуется:

  • если в вашем доме или квартире проводятся ремонтные работы системы отопления, во избежание затопления своевременно сообщите об этом по указанным ниже телефонам;
  • после запуска отопления жильцам верхних этажей необходимо выпустить воздух из радиаторов через специальные устройства. В случае неисправности таких устройств их следует заменить;
  • проверить состояние радиаторов отопления и убедиться в отсутствии утечек;
  • для сохранения тепла рекомендуется утеплить оконные и дверные проемы.

Отмечается, что запуск системы отопления — поэтапный и трудоемкий процесс, требующий согласованных действий и регулировки режима подачи тепла.

Мэрия просит проявить понимание и терпение — подключение домов осуществляется постепенно, в течении трех дней.

В первую очередь отопление подается в социально значимые объекты: школы, детские сады, больницы, родильные дома и учреждения социальной защиты. В этот период возможны временные перебои с горячим водоснабжением.

В случае аварийной ситуации или затопления просим незамедлительно сообщить по следующим телефонам:

  • центр поддержки потребителей: 0312611169, 1980, 0557611166, 0777611166, 0701611166;
  • диспетчерская служба: 0312568558;
  • дежурные инженеры по внутридомовым системам центрального района: 0312365719, 0312300767;
  • дежурные инженеры по внутридомовым системам южного района: 0312510622, 0312217406.
