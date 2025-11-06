08:36
Общество

Отопительный сезон. «Бишкектеплосеть» рассказала, почему батареи не горячие

С началом подачи тепла в дома горожан температура батарей может быть ниже ожидаемой. Об этом сообщили в МП «Бишкектеплосеть».

Отмечается, что подача тепла в дома происходит поэтапно и занимает несколько дней. В первые три дня специалисты формируют схему теплоснабжения, открывают задвижки на сетях, запускают насосные станции, а также проводят работы и устраняют возможные повреждения.

Жители города должны понимать, что в течение последующих пяти дней также проводятся регулировка и настройка системы, чтобы тепло поступало равномерно, без перепада температуры.

«Бишкектеплосеть» напомнила, что норма температуруного режима в жилых помещениях должна быть не ниже +18 градусов по Цельсию, а температура теплоносителя регулируется в зависимости от наружной. Поэтому батареи могут быть не слишком горячими — это нормальный режим работы.
