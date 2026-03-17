В мэрии Бишкека объяснили, когда отключат отопление

В Бишкеке вопрос завершения отопительного сезона будет рассматриваться при установлении устойчивой теплой погоды. Об этом сообщили в мэрии столицы.

По данным муниципалитета, отопление начнут отключать, если среднесуточная температура воздуха превысит +8 градусов и продержится на этом уровне не менее пяти суток подряд.

По прогнозам, 17 марта в Бишкеке дневная температура достигает +11…+13 градусов. Уже 18 марта ожидается дальнейшее потепление — до +13…+15 градусов.

Окончательное решение об отключении отопления будет принято с учетом погодных условий в ближайшие дни.