Общество

В мэрии Бишкека объяснили, когда отключат отопление

В Бишкеке вопрос завершения отопительного сезона будет рассматриваться при установлении устойчивой теплой погоды. Об этом сообщили в мэрии столицы.

По данным муниципалитета, отопление начнут отключать, если среднесуточная температура воздуха превысит +8 градусов и продержится на этом уровне не менее пяти суток подряд.

По прогнозам, 17 марта в Бишкеке дневная температура достигает +11…+13 градусов. Уже 18 марта ожидается дальнейшее потепление — до +13…+15 градусов.

Окончательное решение об отключении отопления будет принято с учетом погодных условий в ближайшие дни.
Материалы по теме
День работника ЖКХ. В Бишкеке объявили о повышении зарплат на 50 процентов
В Бишкеке коммунальщикам вручили награды и новую спецтехнику
Мэрия намерена снести павильоны на улице Ауэзова. На их месте появится сквер
Почему раньше в Бишкеке не хватало воды и проходили митинги, объяснил мэр города
Передать в госсобственность несколько земельных участков намерена мэрия Бишкека
Вице-мэр призвал депутатов отказаться от машин и ездить на автобусах
Мэрия Бишкека передумала строить девятиэтажку, вместо нее будет паркинг
В Бишкеке полгектара сельхозземли перевели под строительство многоэтажек
В Бишкеке предлагают изменить правила выкупа земли под строительство многоэтажек
Мэрия Бишкека ответила на жалобы о работе автобусного маршрута № 64
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Отбывающая срок в&nbsp;колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать&nbsp;ее Отбывающая срок в колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать ее
Программа &laquo;Схемы&raquo; ГНС выявила, как за&nbsp;пять лет разорили &laquo;Кыргызнефтегаз&raquo; Программа «Схемы» ГНС выявила, как за пять лет разорили «Кыргызнефтегаз»
Учителя недовольны коэффициентами в&nbsp;зарплате. Главу кабмина просят разобраться Учителя недовольны коэффициентами в зарплате. Главу кабмина просят разобраться
Бизнес
Forbes KZ: Проект &laquo;Центральная Азия без сирот&raquo; объединил бизнесменов Кыргызстана Forbes KZ: Проект «Центральная Азия без сирот» объединил бизнесменов Кыргызстана
О! предоставляет бесплатный доступ к&nbsp;ChatGPT c&nbsp;2023 года для всех абонентов О! предоставляет бесплатный доступ к ChatGPT c 2023 года для всех абонентов
Доступны государственные льготные кредиты на&nbsp;экологичное отопление Доступны государственные льготные кредиты на экологичное отопление
Впервые в&nbsp;Центральной Азии: карта с&nbsp;Лионелем Месси от&nbsp;Mastercard и&nbsp;MBANK Впервые в Центральной Азии: карта с Лионелем Месси от Mastercard и MBANK
