12:31
USD 87.45
EUR 100.75
RUB 1.07
Общество

Почти 69 процентов тепловых сетей в Бишкеке физически изношено

В столице 68,6 процента тепловых сетей физически изношено. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель главного инженера по внутридомовым системам муниципального предприятия «Бишкектеплосеть» Юрий Дмитрущенко.

По его словам, показатель уменьшился на 4 процента — ранее износ составлял 72,7 процента.

«Мы стараемся свести количество повреждений к минимуму, но проблема износа остается. В целом отопительный период 2025/2026 годов прошел успешно, продлился 143 суток при средней норме примерно 150 суток. Конечно, без сложностей не обошлось — возникло два больших повреждения — в феврале на трубопроводе по улице 7 Апреля и в марте в микрорайоне № 6. Но их быстро локализовали и устранили», — сказал Юрий Дмитрущенко.

Он отметил, что за отопительный сезон 2025/2026 годов в целом зафиксировано 77 повреждений, что меньше, чем за сезон 2024/2025 годов (86), а двумя годами ранее было 109.

«Снижение произошло благодаря эффективному проведению гидравлических испытаний. Мы заранее выявляем слабые места, чтобы устранить проблемы и избежать порывов в отопительный сезон, — пояснил главный инженер. — Но если брать в общем, то количество повреждений растет. В 2022-м зафиксировано 237 повреждений, в 2023 году — 378, пик пришелся на 2024-й — 448. А в 2025 году зафиксировано 426 повреждений».

Напомним, горячее водоснабжение в столице отключат с 1 апреля по 10 мая для профилактических и ремонтных работ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/367996/
просмотров: 277
Версия для печати
Популярные новости
30 марта, понедельник
12:27
Депутат предлагает направлять деньги доноров на установку видеокамер в детсадах Депутат предлагает направлять деньги доноров на установ...
12:25
«С коня упал, а седло не отпускает». Депутат об амбициях и доходах Болтурука
12:23
Около 500 журавлей заметили в Кыргызстане: редкое природное зрелище
12:17
Горячую воду в Бишкеке еще не отключили, а она холодная. Инженер назвал причину
12:05
