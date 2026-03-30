Почти 69 процентов тепловых сетей в Бишкеке физически изношено

В столице 68,6 процента тепловых сетей физически изношено. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель главного инженера по внутридомовым системам муниципального предприятия «Бишкектеплосеть» Юрий Дмитрущенко.

По его словам, показатель уменьшился на 4 процента — ранее износ составлял 72,7 процента.

«Мы стараемся свести количество повреждений к минимуму, но проблема износа остается. В целом отопительный период 2025/2026 годов прошел успешно, продлился 143 суток при средней норме примерно 150 суток. Конечно, без сложностей не обошлось — возникло два больших повреждения — в феврале на трубопроводе по улице 7 Апреля и в марте в микрорайоне № 6. Но их быстро локализовали и устранили», — сказал Юрий Дмитрущенко.

Он отметил, что за отопительный сезон 2025/2026 годов в целом зафиксировано 77 повреждений, что меньше, чем за сезон 2024/2025 годов (86), а двумя годами ранее было 109.

«Снижение произошло благодаря эффективному проведению гидравлических испытаний. Мы заранее выявляем слабые места, чтобы устранить проблемы и избежать порывов в отопительный сезон, — пояснил главный инженер. — Но если брать в общем, то количество повреждений растет. В 2022-м зафиксировано 237 повреждений, в 2023 году — 378, пик пришелся на 2024-й — 448. А в 2025 году зафиксировано 426 повреждений».

Напомним, горячее водоснабжение в столице отключат с 1 апреля по 10 мая для профилактических и ремонтных работ.