17:04
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.08
Власть

Бакыт Торобаев: Кыргызстан полностью готов к зиме

Фото кабмина. Бакыт Торобаев

Заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев заявил о полной готовности отраслей экономики и населения страны к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов, отметив, что все работы выполнены в соответствии с планом. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Рост мощности ГЭС

В энергетическом секторе завершили масштабные ремонтные и реабилитационные работы:

  • Токтогульская ГЭС. Работы по реабилитации полностью завершены. После замены всех гидроагрегатов мощность станции увеличилась на 240 мегаватт — с 1 тысячи 200 до 1 тысячи 440 мегаватт. Все четыре гидроагрегата работают в штатном режиме.

  • Уч-Курганская ГЭС. В 2024-2025 годах заменили два гидроагрегата, что увеличило общую мощность на 18 мегаватт. Оставшиеся два гидроагрегата обновят в 2026-м.

  • Капитальный ремонт также провели на Таш-Кумырской, Курпсайской и Шамалды-Сайской ГЭС и «Камбар-Ата-2».

  • Ремонт завершили на бишкекской и ошской ТЭЦ.

Обновление электросетей и газификация

ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» за 10 месяцев этого года перевыполнило план по ремонту высоковольтных линий (1 тысяча 320,9 километра ЛЭП напряжением 35-500 киловольт). Отремонтировали четыре крупных трансформатора и более 3 тысяч 200 единиц подстанционного оборудования.

По словам Бакыта Торобаева, активно идет газификация:

  • В 2025-м проложили 100 километров газопроводов и подключили 13 тысяч 530 новых потребителей.

  • До конца года газ подведут к жилому массиву «Ак-Босого» в столице и селам Новопокровка и Военно-Антоновка Чуйской области.

  • Для населения Бишкека и Чуйской области предусмотрено льготное кредитование газификации.

Запасы топлива превышают прошлогодний уровень

Для подготовки к отопительному сезону необходимо заготовить 3 миллиона 174,792 тысячи тонн угля. Чиновник отчитался о высоком уровне обеспечения топливом:

Категория

Объем (тысяч тонн)

Выполнение плана (11 месяцев)

Бюджетные организации

203,54 (из 309,415)

89 процентов

Население

994,69 (из 1465,377)

96,6 процента

На складах бишкекской ТЭЦ на 20 ноября накопили 280 тысяч тонн угля, что превышает прошлогодний показатель (242 тысячи тонн).

Ошская ТЭЦ получила 20,8 тысячи тонн мазута (в 2024 году — 12,9 тысячи тонн).

Ситуация с обеспечением ГСМ стабилизирована, заявил Бакыт Торобаев.

Кабинет министров ведет переговоры с Беларусью, Азербайджаном и Казахстаном для поставок нефтепродуктов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/351683/
просмотров: 118
Версия для печати
Материалы по теме
Завершена реконструкция четвертого гидроагрегата Токтогульской ГЭС
Министр энергетики Таалайбек Ибраев ответил на заявления Алмазбека Атамбаева
Глава кабмина проверил готовность ТЭЦ Бишкека к отопительному сезону
Тендер на строительство Кара-Кечинской ТЭC признан несостоявшимся
Отопительный сезон. «Бишкектеплосеть» рассказала, почему батареи не горячие
В городе Ош начинают подачу тепла
В Бишкеке началась подача тепла, к вечеру оно поступит в социальные учреждения
Уголь, смог и переход на газ: главный инженер ТЭЦ рассказал о подготовке к зиме
Кыргызстан увеличивает мощность ГЭС и готовится к зимнему сезону без перебоев
В Бишкеке с 3 ноября начинается отопительный сезон
Популярные новости
Почему железную дорогу Китай&nbsp;&mdash; Кыргызстан строят иностранцы, объяснил президент Почему железную дорогу Китай — Кыргызстан строят иностранцы, объяснил президент
Садыр Жапаров пригласил президентов стран региона на&nbsp;Всемирные игры кочевников Садыр Жапаров пригласил президентов стран региона на Всемирные игры кочевников
Бабанов, Исаков, Кулов и&nbsp;Текебаев&nbsp;&mdash; громкие заявления на&nbsp;фоне проблем энергетики Бабанов, Исаков, Кулов и Текебаев — громкие заявления на фоне проблем энергетики
В&nbsp;Кыргызстане сократили сроки выдачи лицензий для школ и&nbsp;водительских прав В Кыргызстане сократили сроки выдачи лицензий для школ и водительских прав
Бизнес
Как выбрать кольцо с&nbsp;желтым бриллиантом: полное руководство Как выбрать кольцо с желтым бриллиантом: полное руководство
Кешбэк в&nbsp;&laquo;Таш-Рабате&raquo; и&nbsp;&laquo;БУМе&raquo;: экономьте с&nbsp;MKassa Кешбэк в «Таш-Рабате» и «БУМе»: экономьте с MKassa
О! усилил&nbsp;4G: модернизирована сеть в&nbsp;более чем 140 населенных пунктах О! усилил 4G: модернизирована сеть в более чем 140 населенных пунктах
MEGA запустила новые базовые станции на&nbsp;южном берегу Иссык-Куля MEGA запустила новые базовые станции на южном берегу Иссык-Куля
20 ноября, четверг
16:56
Бакыт Торобаев: Кыргызстан полностью готов к зиме Бакыт Торобаев: Кыргызстан полностью готов к зиме
16:39
«Снимай форму и пойдем!» На Ошском рынке мужчина бросил вызов милиционеру
16:17
В Кыргызстане выпустили 50 миллионов токенов USDKG, обеспеченных золотом
16:14
Операция «Нелегал-2025»: из России выдворят более 19 тысяч нарушителей закона
15:45
Подозреваемого в организации канала сбыта наркотиков задержали в Чуйской области