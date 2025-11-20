Бакыт Торобаев: Кыргызстан полностью готов к зиме

Заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев заявил о полной готовности отраслей экономики и населения страны к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов, отметив, что все работы выполнены в соответствии с планом. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Рост мощности ГЭС

В энергетическом секторе завершили масштабные ремонтные и реабилитационные работы:

Токтогульская ГЭС. Работы по реабилитации полностью завершены. После замены всех гидроагрегатов мощность станции увеличилась на 240 мегаватт — с 1 тысячи 200 до 1 тысячи 440 мегаватт. Все четыре гидроагрегата работают в штатном режиме.

Уч-Курганская ГЭС. В 2024-2025 годах заменили два гидроагрегата, что увеличило общую мощность на 18 мегаватт. Оставшиеся два гидроагрегата обновят в 2026-м.

Капитальный ремонт также провели на Таш-Кумырской, Курпсайской и Шамалды-Сайской ГЭС и «Камбар-Ата-2».

Ремонт завершили на бишкекской и ошской ТЭЦ.

Обновление электросетей и газификация

ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» за 10 месяцев этого года перевыполнило план по ремонту высоковольтных линий (1 тысяча 320,9 километра ЛЭП напряжением 35-500 киловольт). Отремонтировали четыре крупных трансформатора и более 3 тысяч 200 единиц подстанционного оборудования.

По словам Бакыта Торобаева, активно идет газификация:

В 2025-м проложили 100 километров газопроводов и подключили 13 тысяч 530 новых потребителей.

До конца года газ подведут к жилому массиву «Ак-Босого» в столице и селам Новопокровка и Военно-Антоновка Чуйской области.

Для населения Бишкека и Чуйской области предусмотрено льготное кредитование газификации.

Запасы топлива превышают прошлогодний уровень

Для подготовки к отопительному сезону необходимо заготовить 3 миллиона 174,792 тысячи тонн угля. Чиновник отчитался о высоком уровне обеспечения топливом:

Категория Объем (тысяч тонн) Выполнение плана (11 месяцев) Бюджетные организации 203,54 (из 309,415) 89 процентов Население 994,69 (из 1465,377) 96,6 процента

На складах бишкекской ТЭЦ на 20 ноября накопили 280 тысяч тонн угля, что превышает прошлогодний показатель (242 тысячи тонн).

Ошская ТЭЦ получила 20,8 тысячи тонн мазута (в 2024 году — 12,9 тысячи тонн).

Ситуация с обеспечением ГСМ стабилизирована, заявил Бакыт Торобаев.

Кабинет министров ведет переговоры с Беларусью, Азербайджаном и Казахстаном для поставок нефтепродуктов.