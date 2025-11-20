Бакыт Торобаев: Кыргызстан полностью готов к зиме

Заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев заявил о полной готовности отраслей экономики и населения страны к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов, отметив, что все работы выполнены в соответствии с планом. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Рост мощности ГЭС
В энергетическом секторе завершили масштабные ремонтные и реабилитационные работы:
-
Токтогульская ГЭС. Работы по реабилитации полностью завершены. После замены всех гидроагрегатов мощность станции увеличилась на 240 мегаватт — с 1 тысячи 200 до 1 тысячи 440 мегаватт. Все четыре гидроагрегата работают в штатном режиме.
-
Уч-Курганская ГЭС. В 2024-2025 годах заменили два гидроагрегата, что увеличило общую мощность на 18 мегаватт. Оставшиеся два гидроагрегата обновят в 2026-м.
-
Капитальный ремонт также провели на Таш-Кумырской, Курпсайской и Шамалды-Сайской ГЭС и «Камбар-Ата-2».
-
Ремонт завершили на бишкекской и ошской ТЭЦ.
Обновление электросетей и газификация
ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» за 10 месяцев этого года перевыполнило план по ремонту высоковольтных линий (1 тысяча 320,9 километра ЛЭП напряжением 35-500 киловольт). Отремонтировали четыре крупных трансформатора и более 3 тысяч 200 единиц подстанционного оборудования.
По словам Бакыта Торобаева, активно идет газификация:
-
В 2025-м проложили 100 километров газопроводов и подключили 13 тысяч 530 новых потребителей.
-
До конца года газ подведут к жилому массиву «Ак-Босого» в столице и селам Новопокровка и Военно-Антоновка Чуйской области.
-
Для населения Бишкека и Чуйской области предусмотрено льготное кредитование газификации.
Запасы топлива превышают прошлогодний уровень
Для подготовки к отопительному сезону необходимо заготовить 3 миллиона 174,792 тысячи тонн угля. Чиновник отчитался о высоком уровне обеспечения топливом:
|
Категория
|
Объем (тысяч тонн)
|
Выполнение плана (11 месяцев)
|
Бюджетные организации
|
203,54 (из 309,415)
|
89 процентов
|
Население
|
994,69 (из 1465,377)
|
96,6 процента
На складах бишкекской ТЭЦ на 20 ноября накопили 280 тысяч тонн угля, что превышает прошлогодний показатель (242 тысячи тонн).
Ошская ТЭЦ получила 20,8 тысячи тонн мазута (в 2024 году — 12,9 тысячи тонн).
Ситуация с обеспечением ГСМ стабилизирована, заявил Бакыт Торобаев.
Кабинет министров ведет переговоры с Беларусью, Азербайджаном и Казахстаном для поставок нефтепродуктов.