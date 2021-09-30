Дело «Кумтора». Почему обвинения несостоятельны на примере Темира Сариева

Расследование уголовного дела по «Кумтору» набирает обороты. В СИЗО ГКНБ оказалось множество известных политиков, которые когда-то работали в высших эшелонах власти. Один из них — экс-премьер-министр Темир Сариев.

По версии следствия, он значительно занизил экологический ущерб от работы рудника «Кумтор».

Более того, звучат обвинения в давлении на членов госкомиссии, которая изучала работу канадского инвестора, и даже в том, что он якобы специально не включил в итоговый отчет альтернативное мнение экспертов.

Редакция 24.kg изучила информацию из открытых источников о работе той самой госкомиссии, чтобы понять реальную роль Темира Сариева в ее решениях.

О какой комиссии речь

Напомним, что практически все предъявленные фигурантам кумторовского дела обвинения касаются 2012 года, когда депутаты Жогорку Кенеша заслушивали отчет комиссии по «Кумтору» и принимали поправки в Водный кодекс. Парламент тогда на своих заседаниях несколько раз рассматривал этот вопрос. Было предложено несколько вариантов решения.

Депутатскую комиссию тогда возглавлял Садыр Жапаров.

Он предлагал признать все прежние соглашения с компанией Centerra Gold незаконными. Кроме того, были идеи создать на базе «Кумтора» новое предприятие, управлять которым будет государство. Но предложение Садыра Жапарова не поддержали его же коллеги. Нардепы проголосовали за согласованный вариант постановления Жогорку Кенеша.

Согласно принятому депутатским корпусом решению, предусматривалось создание уже государственной комиссии по изучению деятельности рудника.

Жогорку Кенеш также отказался от расторжения соглашения с канадским инвестором.

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В 2012-м парламентарии в очередной раз занялись изучением ситуации на «Кумторе». Они дружно требовали справедливости, говорили о невыгодных условиях соглашения, подписанного в 2009 году, и требовали обратить внимание на экологические проблемы.

Правительство образовало госкомиссию своим постановлением от 3 июля 2012-го. Она должна была в целом проверить работу рудника «Кумтор» с 1992 по 2011 год.

Власть Темира Сариева

Решением правительства главой госкомиссии по «Кумтору» был назначен Темир Сариев. В то время он занимал пост министра экономики.

Говорить о некой большой власти чиновника смешно, потому что все решения госкомиссия принимала исключительно коллегиально.

Она состояла из 25 человек. В состав вошли по два депутата от каждой фракции, министры, руководители государственных агентств, инспекций, два губернатора, представители молодежи от двух областей, эксперты, ученые и общественные деятели. Все совещания проводились с участием СМИ и транслировались в прямом эфире. Были привлечены две международные лаборатории — из Германии и Словении, экологические и аудиторские компании.

Три группы и известные личности

Госкомиссия была поделена на три группы. Первой — правовой — руководил в то время министр юстиции Алмамбет Шыкмаматов, второй — социально-экономической — замминистра финансов Мирлан Байгончоков, третьей — технико-экологической — тогда еще руководитель Государственной экологической инспекции Осмонбек Артыкбаев.

Эти люди несли персональную ответственность за работу групп.

Чиновники работали независимо, в их деятельность никто не вмешивался. Итоги были подведены на общем совещании.

Суммы ущерба были разные

В ходе работы комиссии эксперты представили сразу несколько вариантов подсчета нанесенного экологии ущерба.

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Нынешний главный эколог страны Динара Кутманова заявила о сумме свыше $5 миллиардов. Ученый Национальной академии наук Исакбек Торгоев тоже предполагал такую сумму ущерба.

Государственное агентство по защите окружающей среды насчитало 15 миллиардов 567 миллионов 832 тысячи 885 сомов ущерба, а Государственная экотехинспекция — 7 миллиардов 50 миллионов 257 тысяч 629 сомов.

Госкомиссия своим решением, принятым коллегиально, согласилась с решением уполномоченных госорганов.

Чем недовольна Динара Кутманова

Глава Госкомитета по экологии и климату заявляет, что Темир Сариев как глава госкомиссии оказывал на нее давление. Кроме того, она сообщала, что ее особое мнение и выявленную сумму ущерба не включили в итоговый отчет.

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На самом деле отчет был довольно объемным — 500 страниц. В него включали не только принятые коллегиально решения, но и особые мнения всех членов госкомиссии. Их добавили в отдельные приложения. В том числе там было и мнение Динары Кутмановой. В общем, попалась на лжи.

Предложенный Динарой Кутмановой ущерб отражен в отчете на странице 327.

«Динара Кутманова принимала участие во всех встречах и имела возможность высказать свое мнение. Поэтому ее слова о том, что Темир Сариев уменьшил сумму ущерба окружающей среде, необоснованны. Ее 25-страничный отчет как эксперта был полностью включен в общий отчет», — рассказала экс-глава Конституционной палаты Клара Сооронкулова.

Жогорку Кенеш отчет одобрил

Отчет был утвержден правительством 24 января 2013 года, рассмотрен и принят постановлением № 34. Согласно законодательству, комиссия не имеет права подавать иски в суд, этим правом обладают государственные органы.

Госкомиссия в отчете написала, что поддерживает иски против «Центерры».

Депутаты рассматривали отчет два дня. Все проходило в прямом эфире, были открытые обсуждения.

«Отмечаем, что Темир Сариев, согласно регламенту государственной комиссии, не мог принимать какие-либо решения самостоятельно, тем более определение экологического ущерба входило в компетенцию уполномоченного государственного органа по охране окружающей среды. Отчет работы государственной комиссии был представлен Жогорку Кенешу, где ему была дана очень высокая оценка», — напомнили юристы правовой клиники «Адилет».

В отчете в том числе было указано, что каждое новое соглашение по «Кумтору» становилось еще более невыгодным Кыргызстану. Назывались конкретные фамилии тех, кто допустил невыгодные сделки.

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Интересно, что многие из сегодняшних обвинений по «Кумтору» основываются в том числе на выводах той самой госкомиссии, которую возглавлял Темир Сариев. Но его почему-то продолжают обвинять в занижении ущерба, который он не считал.

Общественность пытаются убедить в том, что уголовное преследование бывших высокопоставленных персон по делу «Кумтора» — это попытка восстановить справедливость. Общественность охотно бы поверила, если бы ей предоставили более веские доказательства виновности фигурантов, а не домыслы и явное искажение событий, как получилось с «фактами» Динары Кутмановой.

А пока все понимают, что это политически мотивированное преследование тех, кого нынешняя власть убирает со своего пути.