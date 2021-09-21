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Экономика

Ломбардам предлагают в два раза повысить размер уставного капитала

Для ломбардов предлагают в два раза повысить размер уставного капитала — с 500 тысяч до 1 миллиона сомов. Соответствующие поправки в постановление кабмина вынесло на общественное обсуждение Министерство экономики и финансов.

В ведомстве отмечают, что лицензирование деятельности ломбардов началось в июле 2017 года. Тогда и были установлены требования к минимальному размеру уставного капитала ломбардов в размере не менее 500 тысяч сомов. На начало 2021-го в Кыргызстане работало 352 ломбарда. Повышать минимальный размер уставного капитала планируют в ближайшие три года.

С 1 января 2022-го определить в 1 миллион сомов, с 1 января 2023-го — в 2 миллиона и с 2024-го — в 3 миллиона.

«Ломбардная деятельность предоставляет возможность получить быстрые, но небольшие по своему объему краткосрочные займы, которыми граждане пользуются при необходимости изыскания наличных денежных средств для своих потребительских нужд. При выдаче займа под проценты ломбарды принимают в залог движимое имущество. При этом незначительный объем финансовых средств не способствует улучшению технических возможностей деятельности ломбардов, приобретению качественного и современного оборудования, обеспечению качественной системы оценки и контроля, условий хранения заложенного имущества, решению последующих проблем реализации невостребованного имущества», — говорится в справке-обосновании к документу.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/207747/
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