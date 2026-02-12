09:59
Происшествия

В Кантe сотрудницу ломбарда подозревают в хищении 4 миллионов сомов

В Чуйской области задержана работница ломбарда по подозрению в присвоении и растрате вверенного имущества. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

По данным милиции, 11 января в ОВД Иссык-Атинского района с заявлением обратилась гражданка Ц.К., 1999 года рождения. Она просила принять меры в отношении сотрудницы ломбарда в Канте.

Следствие установило, что гражданка С.М., 1986 года рождения, работая экспертом-оценщиком-кассиром и являясь материально ответственным лицом, оформляла фиктивные займы по завышенной стоимости и присваивала денежные средства.

ГУВД Чуйской области
Фото ГУВД Чуйской области

По предварительной информации, с ноября 2024 года по 31 декабря 2025-го подозреваемая могла присвоить около 4 миллионов сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 210 «Присвоение и растрата вверенного имущества» УК КР.

Подозреваемая задержана в порядке статьи 96 УПК КР и водворена в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/361658/
