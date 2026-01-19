14:53
Камчыбек Ташиев потребовал проверить все ломбарды: Беспредела больше не будет

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил о необходимости полной проверки всех ломбардных компаний страны. По его словам, проверки должны проводиться совместно с сотрудниками Налоговой службы и Национального банка.

«Проверить все ломбардные компании. Все. С привлечением налоговой инспекции и Нацбанка», — подчеркнул Камчыбек Ташиев. 

Он потребовал установить жесткий «потолок» — не более 30 процентов по займам.

«Если кто-то берет больше 30 процентов, если у кого-то изъяли имущество — все возвращать», — заявил глава ГКНБ.

По его словам, владельцы ломбардов должны работать в рамках установленных норм.

Хозяева: если выдержат работу в пределах 30 процентов, пусть работают. Не выдержат — пусть закрываются.

Камчыбек Ташиев

Также он отметил, что государство не может игнорировать злоупотребления, из-за которых страдают граждане: «Люди покупают машины, имущество, берут кредиты — почему мы должны смотреть на этот беспредел? Мы здесь для того, чтобы наши люди не страдали».

Председатель спецслужб заявил, что наведение порядка в сфере ломбардов станет одним из приоритетов работы.
