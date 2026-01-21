ГКНБ накрыл ломбарды в Оше: десятки точек опечатали, выявлено завышение ставок

В Оше и Ошской области начаты масштабные проверки деятельности ломбардов. Об этом сообщили в Государственном комитете национальной безопасности Кыргызской Республики.

Мероприятия проводят по поручению председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева. К проверкам привлечены Южное территориальное управление Службы финансового надзора и Государственная налоговая служба.

В ходе рейдов выявили факты систематического завышения процентных ставок, превышающих нормы, установленные законодательством. По данным нарушениям уполномоченные органы применили административные взыскания.

Кроме того, более 30 ломбардов опечатаны. В их отношении ведутся углубленные проверки, результаты которых станут основанием для дальнейшей правовой оценки.

ГКНБ также проводит оперативно-разыскные мероприятия для выявления граждан, занимающихся ростовщической деятельностью и выдающих деньги населению под заведомо невыполнимые условия. По данным спецслужбы, такие лица незаконно обращают залоговое имущество в свою пользу и получают доходы в особо крупном размере.

Расследование продолжается.

Напомним, ранее председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил о необходимости полной проверки всех ломбардных компаний страны.

Ранее крупного ростовщика и владельца сети ломбардов задержали в Бишкеке. По данным ГКНБ, он, преследуя корыстные цели, осуществлял противоправную деятельность по извлечению незаконной прибыли за счет граждан, находящихся в затруднительном материальном положении. Деньги давали под заведомо кабальные условия с установлением чрезмерно высоких процентов. Это фактически ставило потерпевших в зависимое положение и лишало их возможности своевременного исполнения обязательств.