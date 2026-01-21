ГКНБ накрыл ломбарды в Оше: десятки точек опечатали, выявлено завышение ставок

В Оше и Ошской области начаты масштабные проверки деятельности ломбардов. Об этом сообщили в Государственном комитете национальной безопасности Кыргызской Республики.
Мероприятия проводят по поручению председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева. К проверкам привлечены Южное территориальное управление Службы финансового надзора и Государственная налоговая служба.
Кроме того, более 30 ломбардов опечатаны. В их отношении ведутся углубленные проверки, результаты которых станут основанием для дальнейшей правовой оценки.
Расследование продолжается.
Напомним, ранее председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил о необходимости полной проверки всех ломбардных компаний страны.
Ранее крупного ростовщика и владельца сети ломбардов задержали в Бишкеке. По данным ГКНБ, он, преследуя корыстные цели, осуществлял противоправную деятельность по извлечению незаконной прибыли за счет граждан, находящихся в затруднительном материальном положении. Деньги давали под заведомо кабальные условия с установлением чрезмерно высоких процентов. Это фактически ставило потерпевших в зависимое положение и лишало их возможности своевременного исполнения обязательств.